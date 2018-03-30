網路叫車群雄並起 叫陣滴滴

2018-03-30 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸網路叫車競爭再起，滴滴獨大地位受挑戰，主打團購的美團網進軍叫車市場，在上海重金補貼司機及乘客；摩拜單車及滴答出行也合作推出網路叫車業務； 阿里旗下的高德地圖也在日前搶進市場。

華爾街見聞報導，美團在北京、上海、成都、杭州、溫州、福州和廈門七個城市，啟動「美團打車用戶報名」活動，美團表示用戶報名滿20萬人，美團打車服務在該城市就會開通。

美團日前就開通上海的網路叫車服務，美團用戶一打開App就收到三張券，一張人民幣14元、兩張三折，有效期七天，領取優惠券就可直接用來抵消車費。。

阿里巴巴旗下的高德地圖日前宣布推出順風車業務，在成都、武漢兩地率先上線，同時開啟北京、上海、廣州、深圳、杭州等城市的車主招募，之後將逐步擴展到全大陸更多城市。

新京報報導，高德集團總裁劉振飛表示，高德公益順風車不以盈利為目的，對車主使用者，不抽佣也不打補貼戰。目前由第三方收取的服務費，也由高德補貼。

華爾街見聞報報導，上線於2014年的滴答拼車（後改名為滴答出行），是一家與滴滴十分相似的行動出行平台，提供計程車、順風車線上預約業務。

官方資料顯示，截至目前，平台已擁有超過8,000萬用戶、1250萬車主，在北京、上海、廣州、深圳、天津、佛山等六個城市開通了業務。

去年7月，摩拜單車宣布與滴答拼車戰略合作，之後摩拜單車App內即可呼叫滴答拼車。除了與滴答合作，摩拜自己也在布局共享汽車業務，爭奪滴滴的市占。