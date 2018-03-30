人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國人民銀行表示，2018年全國貨幣金銀工作電視電話會議決定，今年對各類虛擬貨幣進行整頓清理，並推進人行數位貨幣研發，切實維護人民幣流通秩序。 圖取自網路 分享 facebook

中國人民銀行表示，2018年全國貨幣金銀工作電視電話會議決定，今年對各類虛擬貨幣進行整頓清理，並推進人行數位貨幣研發，切實維護人民幣流通秩序。

受到人行將開始整頓清理虛擬貨幣影響，近日表現疲軟的虛擬貨幣持續走低，以比特幣為例，根據Coindesk網站報價，昨天比特幣一度跌破7,500美元關卡，跌幅超過6%。

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人行官網昨披露，人行副行長范一飛在會中表示，今年是深化貨幣金銀轉型工作的關鍵之年，將進行對各類虛擬貨幣的整頓清理，致力構建「五位一體」的反假貨幣工作機制，加強人民幣相關收藏品市場管理，切實維護人民幣流通秩序。

人行對於數位貨幣的研發已有一段時間。今年全國兩會上，時任人行行長周小川就曾透露，人行在三年多以前就開始組織關於數位貨幣的研討會，隨後成立人行的數位貨幣研究所，目前正以和市場共同合作的方式來研發數位貨幣。

根據范一飛年初在媒體上發表的署名文章，他認為，為保持人行數位貨幣屬性，實現貨幣政策和宏觀審慎管理目標，人行數位貨幣雙層投放體系應不同於各種代幣的去中心化發行模式，主因人行數位貨幣仍是人行對社會公眾的負債，其債權債務關係並未隨貨幣形態而改變，必須保證人行在投放過程中的中心地位。此外為避免代理投放機構超發貨幣，需有相應安排實現人行對數字貨幣投放的追蹤和監管。

在整頓虛擬貨幣上，早在今年1月初，人行在閉門會議中提出對比特幣礦工採取限電使用的計畫概要，要求地方政府從能源、用電及環保等入手，引導比特幣挖礦企業縮小規模；大陸互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室（互金整治辦）也已向各地發文，要求「積極引導」企業有序退出挖礦業務。

澎湃新聞指出，目前大陸挖礦產量在世界上位居第一，占總產量80%；官方雖然取締比特幣交易所，但比特幣礦場並不打算退出大陸，因為中西部地區電價低，挖礦成本低。

范一飛還提及，要大力整治現金流通領域的亂象。商業銀行要充分發揮現金投放和回籠的樞紐作用，進一步做好普通紀念幣發行工作，進一步加強現金分析，提升現金管理水準，強化大額現金管理，切實保障群眾小面額人民幣需求；進一步加大反假貨幣工作力度。