陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



記者 林則宏 分享 facebook 根據大陸國家統計局數據，2017年大陸研究生教育（包括博士生與碩士生）招生達到80.5萬人，在學研究生人數為263.9萬人。

回顧過去，2007年大陸研究生招生數為42萬人，2009年超過50萬人，去年又突破80萬大關，等於十年間招生人數暴增近一倍。

其中，招生人數從2016年的66.7萬人一下子躍升至2017年的80.5萬人，財新網稱，除與統計基礎調整，在2017年調查中將非全日制研究生也納入有關外，大陸明確提出將擴大研究生招生也是關鍵因素。

大陸教育部2017年1月發布的《學位與研究生教育發展『十三五』規劃》開宗明義提出，「研究生教育作為國民教育體系的頂端，是培養高層次人才和釋放人才紅利的主要途徑，是國家人才競爭和科技競爭的重要支柱，是實施創新驅動發展戰略和建設創新型國家的核心要素。」

規劃設定的目標是，到2020年，每千人註冊研究生數達到2人，在學研究生總規模達到290萬人，使中國成為亞太區域研究生教育中心，以及吸引海外研究生的區域中心，讓來華留學研究生占在學研究生的比例達到3%。

這意味今後三年內，大陸在學研究生總數必須增加達26.1萬人。財新網指出，依據過去的數據分析，大陸在2010年至2015年的五年間，研究生每年擴大招生的幅度基本上都控制在5%以內。

若要達到2020年290萬在學研究生的目標，代表此後每年的研究生擴招增幅將遠遠超過5%。

然而高等教育在短時間內以急行軍方式擴大招生，要如何確保教學品質，以達成大陸希望追求的，從研究生教育大國向研究生教育強國邁進，並建設成創新型國家和人力資本強國，將會是一大考驗。