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陸股解碼／A股入摩概念 聚焦

2018-03-30 00:01經濟日報 游金智

在美國總統川普正式簽署備忘錄將對大陸課徵關稅懲罰及限制投資後，全球金融市場陷入動盪。陸股貿易戰主角，在市場氛圍偏向保守下，上證指數跳空陷入低檔徘徊，惟資金轉進中小與創業板，該等指數率先回補空方缺口。

上證指數昨（29）日早盤曾回測3,100點，午盤在低接買盤進場下震盪走高，終場上漲38點收3,160點。鋼鐵、地產、電信營運等類股表現佳；貴金屬、航天航空、船舶製造等類股表現偏弱。

遭到美方關稅制裁後，中方第一時間表達強烈抗議且呼籲WTO各國聯手反制，中方並立即制定自美國進口的農產、肉製品等七大類課徵約30億美元的關稅反制動作，隨後雖然傳出美方釋出善意，有意與中方進行協商，但在情況未明確前，中美貿易戰的擔憂將持續干擾國際金融市場表現。

貿易戰不利經濟發展，國際匯率走勢亦出現分歧，美元指數持續低檔震盪下，人民幣匯率出現走強情況（3/27曾挑戰6.2419元），其背後含意顯示出市場並不特別悲觀看待美方對中方的制裁，資金反而有伺機進入中國以布局A股入摩的相關投資機會。

由於美方正式制裁恐至4月中下旬，期間中美皆有財報公布，個股續受基本面檢視，預期陸股指數將以震盪為主，短線觀察前波低點若能守穩，配合財報公布告段落、類股仍呈現輪動，及貿易戰引發賣壓竭盡，則陸股可望展現較強反彈氣勢。食品消費、大金融板塊、業績展望佳的中小板和創業板個股，可多加留意。（作者是富蘭克林華美中國消 費基金經理人）

貿易戰人民幣匯率陸股

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