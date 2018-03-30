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TCL淨利增3.4倍 五年新高

2018-03-30 00:01經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

TCL多媒體昨（29）日公告去年財報，營收首次突破港幣400億元（約新台幣1,504億元），創歷史新高。2018年將聚焦海外重點市場，布局歐洲市場，拓展印度、俄羅斯等。

智通財經報導，公告顯示，去年營收年增22.4%至港幣408.2億元（約新台幣1,534.8億元）；淨利潤年增345.7%至港幣8.15億元（約新台幣30.6億元），是五年來最高。毛利增長8.3%至港幣63億元。

此外，TCL電視機去年海外業務也持續保持強勁增長，銷量年增33.5%至1,407萬台，營業額年增50.5%至港幣209.5億元。

TCL多媒體昨日股價上漲1.1%，收在港幣3.66元。

TCL多媒體預估，2018年整體液晶電視銷售量年增4.6%。在大陸市場方面，公司將圍繞產品體驗，加大產品組合力度，加快產品的推出節奏。在新零售方面，計劃與線上大廠合作，還在嘗試和探索當中。TCL多媒體主要從事生產及銷售電視機，資訊科技、互聯網服務及其他業務，包括製造及銷售電視機相關零件，銷售白家電、電話及空調。

中金在線報導，公告顯示，2017年在競爭激烈的TV市場，公司堅持變革創新、優化組織流程、提升經營效率、發揮集團產業協同優勢、深化國際化戰略，產品力和品牌力大幅提升。

經濟日報提供
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