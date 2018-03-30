孫宏斌認了…樂視是失敗投資

2018-03-30 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



融創中國董事長孫宏斌。 報系資料照 分享 facebook

融創中國昨（29）日在香港召開2017年業績發布會。融創中國董事長孫宏斌坦言，樂視是一個失敗的投資，並且已提列損失人民幣165.6億元（約新台幣761.8億元），但他從來沒有後悔過做任何事。

融創股價昨收港幣30.3元，上漲1.33%。樂視昨收人民幣4.78元，大跌6.6%。

根據融創中國發布的2017年年報顯示，報告期內公司營收人民幣658.7億元，年增86.4%；淨利110億元（約新台幣517億元），年增344%。不過整場發布會中，主要話題都圍繞在投資樂視的問題。

財報顯示，融創中國投資樂視的損失達人民幣165.6億元，融創中國發言人高曦表示，財務已充分考慮樂視的相關負面影響，未來大家對「樂視的負面影響可以忘了。」

孫宏斌說，他從來沒後悔過任何事，樂視是一個失敗的投資。對於會不會壯士斷臂砍掉樂視，孫宏斌說，樂視我們去年提了165.6億元了，還能怎麼壯呢，腦袋都砍了，還能怎麼斷？他還反問記者說，樂視你們問問有誰願意接盤嗎？我賣，我打折賣，打九折，真的有意的話還可以再商量。

融創中國總裁汪孟德表示，樂視對融創中國未來二、三年的報表，幾乎沒有負面影響了，在應收欠款方面，會支持督促樂視管理層。他強調，財務計提一次到位，非常謹慎。孫宏斌指出，融創今年的目標是降負債、去槓桿，因此會控制買地節奏，控制風險。