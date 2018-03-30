廣西黃金物流線 幫一帶一路接軌東盟

2018-03-30 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中共廣西憑祥市委書記、廣西憑祥綜合保稅區管理委員會常務副主任王方紅29日表示，憑祥綜合保稅區利用「面向東盟、貼邊發展」便利，已打造多條黃金物流線路，推動中國—東盟陸路物流樞紐建設。

中新社報導，2018行走中國「新時代新作為—海外華文媒體聚焦廣西」活動在此間舉行，來自東南亞及港澳台地區的38家華文媒體代表參訪中越邊境最大的口岸城市憑祥。

憑祥與越南一市三縣接壤，邊境線長97公里，是中國連接東南亞距離最短、最便捷的陸路大通道，處於中新互聯互通南向通道的關鍵核心節點。往北，高速公路連通中國內地；往南，通過越南1號公路可直達170公里外的河內，進而通達老撾、泰國等東南亞國家。

王方紅介紹，目前，憑祥綜合保稅區已打造至越南海防港、至越南河內—胡志明、至越南諒山—老撾沙灣拿吉—泰國穆達漢—馬來西亞黑木山三條黃金物流線路，得到沿線國家有關部門和企業積極響應。

同時，當地全力推進建設以憑祥綜合保稅區為重要節點，經鄭州（重慶）轉鐵路，從東盟延伸至中亞和歐洲的陸鐵物流大通道，實現中南半島經濟走廊與絲綢經濟帶無縫對接。

憑祥友誼關是中越貿易最大的陸路口岸。2017年9月，中越友誼關—友誼國際口岸貨運專用通道正式通車。這條新通道開通後每天出入境的車輛由此前800多輛增至1200輛左右，車輛等待通關的時間由此前20分鐘縮短至2分鐘左右。

今年3月中旬，中歐班列（憑祥—河內）跨境集裝箱直通運輸班列開通運行，實現「門到門」運輸，班列將成為中國產品走向東南亞的直通車。

據官方統計，2017年，憑祥外貿進出口總值達880.3億元人民幣，同比增長9.2%，繼續領跑廣西外貿各地市（縣）。

目前，憑祥已發展形成輻射國內和東盟國家的紅木家具、五金機電、紡織服裝、農副產品市場四大貿易集散中心，連續多年保持「中國水果進出口第一大市」。