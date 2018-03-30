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西藏拚進化 目標南亞物流樞紐

2018-03-30 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

西藏自治區政府網站日前發布消息稱，「十三五」期間，西藏將加速補齊物流發展短板，打造「一核、三軸、三區、四中心」的物流產業發展格局，到2020年基本建成功能齊全、業態融合的物流服務體系，明顯提高流通效率、降低物流成本，加快打造面向南亞的國際物流樞紐。

新華社報導，據西藏自治區發展改革委介紹，「西藏自治區十三五時期物流業發展規劃」已經審定並印發。

未來3年，西藏物流產業將以構建現代物流綜合交通網絡、搭建功能齊全的物流信息平台、建成綜合物流園區（中心）、重點推出冷鏈物流產業、培育重點物流企業為目標，建設拉薩物流產業集聚發展核心圈，將其打造為自治區級物流產業發展核心動力引擎，建設連接西南、面向南亞、承接西北、內外聯通的國際物流樞紐。

西藏將利用交通幹道發展「三軸」物流線路：沿國道318線、拉日鐵路，聯動日喀則形成面向南亞開放的國際物流產業發展軸，為實現西藏對內對外開發開放提供支撐;沿國道317線、318線，聯動林芝、昌都形成川渝聯動物流產業發展軸，實現與川渝經濟圈、長江經濟帶沿線地區高效聯動發展;沿國道109線、青藏鐵路，聯動那曲、藏青工業園區，形成甘青新聯動物流產業發展軸，與絲綢之路經濟帶沿線地區高效聯動發展。

與此同時，西藏還重點建設多個物流節點：拉薩綜合物流樞紐（拉薩綜合保稅區）、林芝綜合物流園區、日喀則市物流產業集聚區（西藏南亞綜合物流園區、拉孜物流集散中心、吉隆邊境合作區邦興物流園區）、山南物流園區、那曲綜合物流園區、阿里地區物流配送中心、昌都經濟開發區物流園區、格爾木藏青工業園物流樞紐。

西藏自治區

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