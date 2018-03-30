省域競爭力排名 蘇粵京居前三

2018-03-30 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年「中國省域競爭力藍皮書」29日在北京發布。藍皮書顯示，在本期中國省域經濟綜合競爭力排名中，江蘇、廣東、北京三省市位列前三甲，重慶進入前十強。

中新社報導，上述藍皮書由社會科學文獻出版社和福建師範大學共同發布。研究團隊對2015至2016年中國31個省區市的經濟綜合競爭力進行綜合排名，其中前十強依次是：江蘇省、廣東省、北京市、上海市、浙江省、山東省、天津市、福建省、河南省、重慶市。

與上一年的排名相比，有6個省區市排位上升，其中幅度最大的是黑龍江省和內蒙古自治區，排位均上升5位；排位下降的有10個省區市。重慶市則延續了近年來的快速發展勢頭，在此期間排名上升2位，由中游區跨入上游區。

從區域間經濟綜合競爭力的綜合測算來看，中國四大區域競爭力評價分值依次為：東部地區47.1分、中部地區36.3分、西部地區31.3分、東北地區33.9分。與上一年相比，本期西部地區與東部差距縮小1分，但總體而言四大區域發展協調性還有待提高。

「省域經濟綜合競爭力，客觀體現了各省（區市）宏觀經濟調控的水平與能力」。藍皮書主編、中智科學技術評價研究中心理事長李閩榕表示，經濟發展水平是省域經濟綜合競爭力的基礎，但GDP不能完全決定競爭力排位，需科技、金融、教育、環境等重點因素共同發聲。

國務院發展研究中心原副主任盧中原則提醒，中國還要通過精準扶貧解決中西部欠發達地區、老少邊窮等地區的發展滯後問題，在生態補償機制、財政轉移支付機制方面及時跟進，從而實現區域協調發展。