親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台商前進重慶 灑16億人民幣

2018-03-30 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

投資總額15.9億元人民幣的13個台資項目29日簽約落戶重慶。隨著兩岸經貿合作與交流日益密切，台商開始向大陸的中西部地區投入更多的關注。

中新社報導，由重慶市台辦和上海市台辦共同舉辦的上海台商重慶考察活動28日至31日在重慶舉行。此次活動邀請了上海金融、商貿、物流、現代服務業、食品、精密機械製造等產業的43家台資企業董事長或總經理赴渝考察。

台商一行將赴重慶大足區、重慶西部物流園區、重慶（大渡口）台灣中小企業產業園等地考察，並舉行專場對接會，瞭解重慶市開放型經濟和功能性金融中心建設情況。

29日共簽約13個項目，涉及教育、金融、食品加工、現代農業等，包括富邦華一銀行將於今年在重慶設立分行，上海市台協連鎖業工委會將在重慶設立台灣連鎖總部，台灣大潤發連鎖超市將在重慶璧山、銅梁設立分店等。

投資2億元人民幣在重慶設立分行的富邦華一銀行行長詹文岳稱，重慶地處「一帶一路」和長江經濟帶交匯處，地理位置優越。在台企向大陸西部轉移中，重慶成為重要承接地，該行決定在重慶設立分行，旨在服務實體經濟和台商發展。他希望，該行在重慶的分支機構能盡快揭牌成立。

重慶市台辦相關負責人表示，重慶和上海，一個在長江頭，一個在長江尾。上海是台商在大陸的重要聚集地。重慶市台辦將會同上海市台辦多組織類似活動，幫助在滬台商拓展大陸中西部市場，同時加強輔導服務，促進台資企業轉型昇級，助推重慶內陸開放建設。

從上個世紀80年代至今，在渝台資企業經歷了從無到有、從少到多的過程，重慶在吸引台資企業、對台進出口貿易、赴台旅遊等對台經濟工作方面成效明顯。此前剛出爐的「2018年重慶市百強重點工業企業名單」顯示，11家在渝台資企業上榜，在渝台資企業逐漸成為重慶經濟的重要增長點。

上海台商考察

相關新聞

人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02

省域競爭力排名 蘇粵京居前三

2018-03-30 02:01

廣西黃金物流線 幫一帶一路接軌東盟

2018-03-30 02:01

西藏拚進化 目標南亞物流樞紐

2018-03-30 02:01

陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00

大陸來真的！ 研發數位貨幣 整頓虛擬貨幣

2018-03-30 00:31

滴滴區域總監看戰情 高補助重傷產業

2018-03-30 00:02

陸負債率14% 安全線內

2018-03-30 00:02

愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02

網路叫車群雄並起 叫陣滴滴

2018-03-30 00:02

陸股解碼／A股入摩概念 聚焦

2018-03-30 00:01

TCL淨利增3.4倍 五年新高

2018-03-30 00:01

孫宏斌認了…樂視是失敗投資

2018-03-30 00:01

財經觀點／大陸證監會3策略 強化資本監管

2018-03-29 23:51

中義投促中心 重慶掛牌

2018-03-29 02:51

智產融合 9項目落戶廣州增城

2018-03-29 02:51

房企加速搶地 重返三四線

2018-03-29 02:51

台商籲台青 「登陸」尋機遇

2018-03-29 02:51

核工業展覽會 15國企業齊聚北京

2018-03-29 02:51

自行車電動車產業 對接國際

2018-03-29 02:51

滬引進外籍人才21.5萬人 占全國比率23.7%

2018-03-29 01:43

上海設金融法院 敲定

2018-03-29 01:41

前安邦董座 吳小暉涉詐3,400億

2018-03-29 01:41

陸打貿易戰 備妥兩手策略

2018-03-29 01:41

大陸挺產業 減稅1.8兆元

2018-03-29 01:40

陸股解碼／基因環保股抗震

2018-03-29 01:38

比亞迪預警 Q1純利大倒退

2018-03-29 01:38

毛記葵湧躍港股超購王

2018-03-29 01:38

因應貿易戰 北京備兩手策略

2018-03-28 23:47

爭產？馬蓉要查王寶強公司帳 網酸：蹭熱度

2018-03-28 20:46

阿里雲布局物聯網 目標5年連接100億台設備

2018-03-28 18:21

一委一行兩會 中國金融監管步入新時代

2018-03-28 14:14

中美戰略競逐 淡大陸研所副教授陳建甫：台資衝擊大

2018-03-28 13:52

反映美中貿易戰下一回合預期心理 人民幣走升

2018-03-28 12:48

陸房企3巨頭 日賺8300萬人民幣

2018-03-28 02:52

中行資助300億元人民幣推廣冰雪運動

2018-03-28 02:52

天津蓋獨角獸大廈 要當產業地標

2018-03-28 02:52

北京中關村二期開工 智能企業將入駐

2018-03-28 02:52

京東無人機配送 海南首發

2018-03-28 02:52
看更多

熱門文章

金蟬脫殼？ 女扒手遭逮後當街脫光 試圖驚呆路人

2018-03-29 12:54

「把整座巴黎搬到杭州」 大陸山寨小鎮讓法國攝影師看傻

2018-03-29 11:08

十億貪官判死刑 中共十八大後首例

2018-03-29 09:52

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

二天沒洗頭約速食店相親 工程師被甩問：節儉錯了嗎？

2018-03-29 11:08

李雪主出訪創先河 確立北韓第一夫人地位

2018-03-29 09:26

【重磅快評】見了劉結一 朱立倫就會賣台嗎？

2018-03-29 10:04

訪「中國矽谷」中關村 金正恩李雪主試玩VR

2018-03-29 14:55

笨賊偷法拉利敞篷不會關車頂… 一路淋雨耍帥開車

2018-03-29 13:41

習金會訊息：美對北韓任何行動 須習近平點頭

2018-03-29 16:19

重慶薄孫流毒 孫政才以「中國最年輕政治人物」自居

2018-03-29 14:42

訪中國待遇比一比 韓媒：金正恩勝文在寅

2018-03-29 12:07

北京無條件援助政策 專家：不可能

2018-03-29 11:41

肯亞詐騙案 陸委會：大陸嚴重侵害我國人權益

2018-03-29 00:21

陸大學自主招生 北京清華要背「四書五經」

2018-03-29 12:37

中共深改委召開首次會議 正副主任確認

2018-03-29 13:51

中美2大國間博弈 金正恩想「一兩撥千斤」 兩頭通吃

2018-03-29 16:21

習近平會金正恩 搶先對「川金會」表態

2018-03-29 16:22

美軍艦訪港 疑停靠解放軍海軍基地

2018-03-29 03:15

不是任何獨立都不行 陸學者遭舉報宣傳台獨

2018-03-29 15:17

遭指宣傳獨立 劉國深：我怎麼可能支持台獨

2018-03-29 20:19

南海列隊大演習 共軍：為落實習近平要求

2018-03-29 20:10

深圳破獲無人機走私手機 涉案金額23億

2018-03-29 17:38

中國港珠澳大橋 鋼材可建60座艾菲爾鐵塔

2018-03-29 23:13

重慶黨媒狠批薄孫：害得工作跑偏走歪

2018-03-29 13:38

陸梵主教任命協議 最快明簽署

2018-03-30 00:58

天宮一號將進入大氣層 時間就在本週末

2018-03-29 20:19

麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01

中國推減負大禮 年減稅估逾1.8兆

2018-03-29 14:29

金正恩神祕專門列車直擊 內擁粉紅皮沙發

2018-03-29 22:37

陸國防部：與美協調美防長馬提斯到訪事宜

2018-03-29 23:13

傳陸地下主教郭希錦 復活節前夕遭拘

2018-03-29 17:37

裁軍30萬 陸國防部：已基本完成

2018-03-29 23:12

台旅會推出電子書：對台灣上癮的10個理由

2018-03-29 19:19

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02

楊潔篪：金正恩訪陸有助朝鮮半島非核化

2018-03-29 22:37

人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02

陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00

中共深改委 王滬寧、韓正接副主任

2018-03-30 00:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top