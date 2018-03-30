台商前進重慶 灑16億人民幣

2018-03-30 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



投資總額15.9億元人民幣的13個台資項目29日簽約落戶重慶。隨著兩岸經貿合作與交流日益密切，台商開始向大陸的中西部地區投入更多的關注。

中新社報導，由重慶市台辦和上海市台辦共同舉辦的上海台商重慶考察活動28日至31日在重慶舉行。此次活動邀請了上海金融、商貿、物流、現代服務業、食品、精密機械製造等產業的43家台資企業董事長或總經理赴渝考察。

台商一行將赴重慶大足區、重慶西部物流園區、重慶（大渡口）台灣中小企業產業園等地考察，並舉行專場對接會，瞭解重慶市開放型經濟和功能性金融中心建設情況。

29日共簽約13個項目，涉及教育、金融、食品加工、現代農業等，包括富邦華一銀行將於今年在重慶設立分行，上海市台協連鎖業工委會將在重慶設立台灣連鎖總部，台灣大潤發連鎖超市將在重慶璧山、銅梁設立分店等。

投資2億元人民幣在重慶設立分行的富邦華一銀行行長詹文岳稱，重慶地處「一帶一路」和長江經濟帶交匯處，地理位置優越。在台企向大陸西部轉移中，重慶成為重要承接地，該行決定在重慶設立分行，旨在服務實體經濟和台商發展。他希望，該行在重慶的分支機構能盡快揭牌成立。

重慶市台辦相關負責人表示，重慶和上海，一個在長江頭，一個在長江尾。上海是台商在大陸的重要聚集地。重慶市台辦將會同上海市台辦多組織類似活動，幫助在滬台商拓展大陸中西部市場，同時加強輔導服務，促進台資企業轉型昇級，助推重慶內陸開放建設。

從上個世紀80年代至今，在渝台資企業經歷了從無到有、從少到多的過程，重慶在吸引台資企業、對台進出口貿易、赴台旅遊等對台經濟工作方面成效明顯。此前剛出爐的「2018年重慶市百強重點工業企業名單」顯示，11家在渝台資企業上榜，在渝台資企業逐漸成為重慶經濟的重要增長點。