中國推減負大禮 年減稅估逾1.8兆

2018-03-29 14:29 中央社 上海29日電



中國官方推出減負措施，將原本適用17%、11%的增值稅稅率分別降至16%、10%；此外還上調企業小規模納稅人的年銷售標準等。估全年可減稅人民幣逾4000億元（逾新台幣1.8兆）。

中國政府網指出，中國國務院總理李克強28日主持召開國務院常務會議，進一步減輕市場主體稅負。

從5月1日起，將製造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%，這部分預計全年可減稅2400億元。

此外，將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由50萬元和80萬元上調至500萬元，並在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人，讓更多企業享受按較低徵收率計稅的優惠。

最後是對裝備製造等先進製造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次退還。

會議表示，實施上述3項措施，全年將減輕市場主體稅負超過4000億元，內外資企業都將同等受益。

除減負措施外，國務院常務會議還決定設立國家融資擔保基金，推動緩解小微企業和「三農」等融資難題；聽取國務院機構改革進展情況匯報，確保機構重置、職能調整按時到位；討論通過「國務院工作規則（修訂草案）」。

中國現行的增值稅稅率有4檔，依行業別分別課徵17%、11%、6%、0%。其中，製造業的增值稅稅率為最高的17%。