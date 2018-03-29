比亞迪預警 Q1純利大倒退

2018-03-29 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



比亞迪董事長王傳福表示，下半年多款新車陸續上市，加上新補貼政策將在6月實施，有利新能源汽車行業。 （新華社） 分享 facebook 受到新能源汽車補貼減少影響，比亞迪預計，今年首季純利將大幅倒退。董事長王傳福昨（28）日在業績說明會表示，今年6月政府推行新一輪補貼政策，集團會響應新政策，並會滿足最新的補貼條件，估計6月11日新政策實施前，對集團影響不大。

投資者顯然對比亞迪股價沒有信心，A股和H股昨天大跌，其中比亞迪A股一度跌停，截至收盤，比亞迪跌幅收窄為8.34%，報收人民幣56.19元；H股下跌10.54%，收盤價港幣63.25元。

香港01新聞報導，王傳福指出，下半年多款新車陸續上市，加上新補貼政策將在6月實施，相信有利整個新能源汽車行業。他預計，下半年銷量及毛利率將有大幅改善，但未提供確實數字。

王傳福還表示，比亞迪今年已售出3萬輛新能源乘用車，全年目標銷售15萬輛，而電動大巴銷售目標為1.8萬輛，相信均能達標。

阿思達克財經新聞報導，此外，比亞迪還會繼續拓展海外市場，包括新能源出租車、巴士等。

至於雲軌業務方面，王傳福指出，首個項目已自去年9月於銀川試運中，目前是「零投訴」，同時也有多個國內城市項目在建，也有與包括柬埔寨、菲律賓、摩洛哥等地簽建造協議。

集團會繼續推進零組件業務市場化，未來有可能分拆上市，但目前並沒有任何併購計劃。

路透報導，比亞迪27日晚間公告，受到政府減少新能源車補貼，抵銷了銷售成長的利多，尤其是電動大巴部分盈利能力大幅的下滑，估計2018年第1季獲利將年減75％到92%。由此推算，第1季獲利將在人民幣幣5,000萬元到1.5億元間，遠低於去年同期的6.05億元。

去年比亞迪淨利就開始萎縮，2017年淨利下滑19.5%至人民幣40.7億元。此外，在2017年業績報告，比亞迪全年營收人民幣1,059億元，年增2.36%。