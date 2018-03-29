陸股解碼／基因環保股抗震

2018-03-29 01:38 經濟日報 陳舜津



亞太股市昨日集體走弱，上證綜合指數在權值股殺跌拖累下，收盤時下跌1.4%，收在3122.29點，其中，績優股跌勢比題材股更重一些，讓滬指創去年6月以來的近十個月收盤新低；深圳綜指下跌1.35%，創業板收跌0.52%，跌幅相對較輕，滬深兩市成交金額為人民幣4,998億元，較前日略微縮減。

受中美貿易戰的衝擊，陸股投資人風險趨避心態再起，上證綜指多數類股下跌，逆勢上漲的類股為基因定序、環保、數字峰會等，績優白馬股跌幅集中在白酒及家電股。

值得注意的是，中國大陸1到2月國有企業利潤總額較去年同期成長25.3%，顯示國有控股企業營運好轉，石油石化、鋼鐵、電力、煤炭等重點行業效益指標大幅增長；根據官媒環球時報報導，大陸將按照對等報復原則對美國產品採取加徵關稅，相關清單不久就會公布。

美國財長放出風聲，表達有望和陸方達成協議，避免貿易戰，不過中美雙方最終達成何種妥協仍須時日明朗，預計近日陸股震盪幅度可能相對較大，投資者可分批低接，展望第2季，反彈仍是主基調。

受到美股前日大跌及亞股開低拖累，昨日恆生指數開低走低，收盤下跌2.5%至30,022.53點，險守30,000點大關，國企指數下跌2.44%；全日港股成交金額為港幣1426.44億元，藍籌股全線下挫，騰訊控股、中國平安跌幅均逾4%，建設銀行、中石油等個股跌幅也在2%以上。

（作者是保德信大中華基金經理人）