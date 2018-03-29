毛記葵湧躍港股超購王

2018-03-29 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



備受矚目的港股新股「超購王」毛記葵湧昨（28）日掛牌上市，盤中一度大漲近十倍，終場以港幣6.38元收盤，上漲5.18元，漲幅431.6%。

毛記葵湧主要經營《100毛》雜誌及網站毛記電視，根據公司招股結果顯示，其公開發售部分獲得超額認購近6,288倍，成為港股新股市場新的「超購王」，打破Magnum（目前更名奧克斯國際）在2014年創下的超額認購3,558倍的紀錄。

換言之，投資人抽一手的中簽率只有0.8%，即每認購1,000手才可穩獲分配一手，股份以招股價區間的上限港幣1.2元定價，集資淨額大約港幣5,960萬元，公司將用作併購、銷售及市場推廣、升級毛記電視網站、加強活動策劃力度等。

毛記葵湧聽起來像是一家餐飲公司，但卻是一家新媒體公司，主營業務包括數位媒體服務、印刷媒體服務、活動策劃及藝人管理。

毛記靠雜誌《黑紙》起家，與一般雜誌不同，《黑紙》永遠只有1頁。

剛開始只有一張A5紙，一年後才改為A4。2013年毛記的第二本雜誌《100毛》問世，仍然延續小短文的作風。

主打每周100條最關注話題，每篇100至500字，以「看得完，剛剛好」的口號再次風靡全港。

創立五年後，毛記開始進軍電視市場。從時事和政治入手，幽默犀利的毛記電視再次受到年輕人的追捧，從2010年到成立到申請上市僅僅7年，數據顯示，毛記葵湧的盈利能力比TVB還強。