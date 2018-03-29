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前安邦董座 吳小暉涉詐3,400億

2018-03-29 01:41經濟日報 記者李仲維／綜合報導

上海市第一中級人民法院昨（28）日開庭審理前安邦保險董事長、總經理吳小暉涉及集資詐騙、職務侵占案，涉案金額達人民幣752.48億元（約新台幣3,461億元），吳小暉一度否認犯罪，最後認罪請求從輕處罰，法院將擇日宣判。

吳小暉是已故中共領導人鄧小平的外孫女婿，去年6月9日被有關單位帶走調查，保監會2月23日證實吳小暉遭提起公訴，安邦保險集團由保監會接管一年。

吳小暉昨在庭訊時，一度對指控的事實和罪名提出異議，表示自己不懂法律，不知道其行為是否構成犯罪，他沒有轉移資金，增資款是真實的自有資金，不過，他在最後陳述階段，當庭表示深刻反省、認罪悔罪，請求從輕處罰。

檢察官起訴書指出，2011年吳小暉隱瞞對產業公司（吳小暉個人所有和實際控制的公司）的實際控制關係，透過產業公司控股安邦財險、安邦集團後，以安邦財險為融資平台，指令該公司開發投資型保險產品並主導產品設計，授意製作虛假財務報表，騙取保監會銷售批復，向社會大眾招募資金。

起訴書指出，截至2017年1月5日，吳小暉累計向1,056萬多人次銷售投資型保險產品，超出批復規模募集資金人民幣7,328.67億元，並將部分超募資金轉移至吳小暉實際控制的產業公司，用於對外投資、歸還債務、個人揮霍等。至案發，實際騙取人民幣652.48億元。

起訴書對吳小暉的職務侵占罪指控稱，2007年1月，吳小暉利用擔任安邦財險副董事長，全面負責該公司經營管理的職務便利，指使公司高管採用劃款不記帳的方式，將保費資金人民幣30億元劃轉至其實際控制的產業公司。

2011年6月，吳小暉採用劃款不記帳方式，將保費資金人民幣70億元劃轉至其實際控制的產業公司。總計侵占保費人民幣100億元。

人民幣保險

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