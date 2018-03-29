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陸打貿易戰 備妥兩手策略

2018-03-29 01:41經濟日報 記者林則宏／綜合報導

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明透露，為進一步擴大進口，大陸正在起草《關於擴大進口促進對外貿易平衡的指導意見》。

環球時報則稱，中國按對等報復原則對美國產品採取加徵關稅等措施的清單已接近完成。顯示面對可能爆發的中美貿易戰，北京已做好兩手準備。

北京經濟日報昨（28）日刊登顧學明的專訪，顧學明表示，近年在積極擴大進口、促進貿易平衡發展方面，中國已經做了大量工作。今年11月，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉辦。

顧學明透露，為進一步擴大進口，相關部門正在起草《關於擴大進口促進對外貿易平衡的指導意見》，有望近期發布，在一系列政策措施的支持下，中國的對外貿易將實現平衡發展。

這是大陸官方首度釋出正在草擬《關於擴大進口促進對外貿易平衡的指導意見》的訊息，但並未透露更多關於這份「意見」的具體內容。

顧學明表示，總體來看，美國對中國600億美元商品徵收25%的關稅對中國外貿總體影響並不大。

因為從額度來看，600億美元僅占2017年中國出口總額的2.65%。即便中國對美國這600億美元商品出口全部歸零，中國的出口總額也只是從目前的2.26兆美元減少為2.20兆美元，影響甚微。更何況，部分產品即便加徵25%關稅，價格仍具國際競爭優勢。

此外，從美方公布的內容來看，其擬徵收關稅的產品涉及九大類產業，分別為高效能醫療器械、生物醫藥、新材料、農機裝備、工業機器人、新一代信息技術、新能源汽車、航空產品和高鐵裝備。

顧學明說，中國這九大類產品目前對美國的出口額均較小。例如，2017年中國對美國全部醫療、外科、牙科或獸醫用儀器及器具總額僅13.71億美元，其中高效能醫療器械占比很低；中國對美國鐵道及電車道機動客車、貨車出口額也僅有576萬美元。

關稅北京工業機器人

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