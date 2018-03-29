大陸挺產業 減稅1.8兆元

2018-03-29 01:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸國務院總理李克強 分享 facebook 大陸國務院常務會議昨（28）日宣布減稅措施，製造業等增值稅稅率從17%降至16%等三項措施，預計全年減稅人民幣4,000億元（約新台幣1.8兆元）。頗有與美國減稅一別苗頭的味道。

中國政府網指出，大陸國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定深化增值稅改革措施，進一步減輕市場主體稅負；決定設立國家融資擔保基金，推動緩解小微企業和「三農」（農村農業農民）等融資難題。

會議指出，過去五年通過實施營改增累計減稅人民幣2.1兆元。為進一步完善稅制，支持製造業、小微企業等實體經濟發展，持續為市場主體減負，會議決定，自5月1日起，一是將製造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%，預計全年可減稅人民幣2,400億元。

經濟日報提供 分享 facebook 二是統一增值稅小規模納稅人標準。將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由人民幣50萬元和80萬元上調至500萬元，並在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人，讓更多企業享受按較低徵收率計稅的優惠。

三是對裝備製造等先進製造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。實施上述三項措施，全年將減輕市場主體稅負超過人民幣4,000億元，內外資企業都將同等受益。

上海證券報報導，大陸現行的增值稅的三檔稅率中，工業製造業的增值稅稅率為17%，而其他行業的兩檔分別為11%和6%，因此如果對製造業實行增值稅減稅，不會增加稅率檔次和徵管難度，相反會進一步縮小不同產業的增值稅負擔和抵扣不充分的問題，有利於稅負公平。

分析認為，在企業所得稅之外，大陸企業的主要稅負是增值稅。

大陸在2016年取消營業稅後，服務業統一交納6%的增值稅稅率，交通運輸和農產品、公用事業等實行11%的增值稅率，貨物加工銷售等實行17%的增值稅稅率，因而工業製造業的稅負最重。