滬引進外籍人才21.5萬人 占全國比率23.7%

2018-03-29 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



圖／網路 分享 facebook 中共總書記習近平3月7日出席全國人大廣東代表團審議時再次提到，「人才是第一資源」。大陸廣納天下英才開始受到矚目，起於2008年以國家力量發動的「千人計畫」。

千人計畫原稱為「海外高層次人才引進計畫」，當年趁著歐美等先進國家經濟受金融海嘯重創，大陸結合國家發展戰略，提供優渥條件大力從海外引進科技、金融等各類人才到中國就業、創業。據統計，至2012年已成功引入各領域高端人才逾2,200名。

除國家層級外，大陸各地對於人才的引入同樣不遺餘力。以上海為例，過去幾年就不斷簡化外國人才到上海就業、創業的入境和居留手續。據統計，2017年上海共辦理外籍人才工作證件8.1萬件。截至去年底，在上海工作的外國人才達21.5萬人，占全大陸的23.7%。

經濟日報提供 分享 facebook 至於人口總數與上海差不多的台灣，據勞動部統計，至2016年底，外國專業人員卻只有3.1萬人。

其中，「專門性或技術性工作」占57.6%，其次是「補習班語文教師工作」占15.7%。

3月26日上海又發布《上海加快實施人才高峰工程行動方案》，提出將重點引進集成電路與計算科學、光子科學與技術、生命科學與生物醫藥、腦科學與人工智能等13類專才。

對於符合需求的國際專才，上海將為其量身創設新型工作機構，不受行政級別、事業編制、崗位設置、工資總額限制。並且將按其需求量身訂製實驗室，優先保障充足便捷的科研場地。

上海市委書記李強說，「有什麼樣的人才，城市就有什麼樣的競爭力，有什麼樣的未來。」他更發下豪語，將加快構建具全球競爭力的人才制度體系，讓上海成為天下英才最嚮往的地方之一。