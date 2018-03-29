核工業展覽會 15國企業齊聚北京

2018-03-29 02:51 聯合報 （中新社）



中國國際核工業展覽會在北京舉行，共計來自15個國家的210個企業參展。圖為「華龍一號」HPR1000中國自主三代核電技術在展覽會亮相。