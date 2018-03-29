親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

自行車電動車產業 對接國際

2018-03-29 02:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

設計時尚、色彩豐富的電動車，富含「黑科技」元素的智能化產品，低碳、環保的新能源車輛，在日前落幕的2018年第18屆中國北方國際自行車電動車展覽會上，一輛輛蘊含科技魅力的自行車電動車吸引大批觀眾駐足。

新華社報導，展會期間舉行的2018「走出去」國際採購接洽會上看到，有來自美國、英國、丹麥等20多個國家和地區的100多名海外買家出席。據統計，接洽會現場意向交易金額突破1.2億美元。

俄羅斯VOLTABIKES總經理尤里表示，這裡的研發技術水準很高，帶給他很多驚喜。在與眾多參展企業溝通後，他發現很大合作空間，希望能與更多企業接觸並建立合作關係。

2018中國（天津）自行車電動車走出去「一帶一路」國際高峰論壇與展覽會同期舉行。今年論壇以「一帶一路、綠色創新、共享發展」為主題，與會專家就積極響應「一帶一路」倡議，加速推動自行車產業轉型升級，圍繞產業國際科技交流、科技創新、對外經貿合作前景、產業發展態勢與市場需求深入探討。

「一帶一路」倡議為中國自行車電動車產業「走出去」提供有力支持及發展方向。這屆展會展出的電動助力車無線充電樁，已將產品線鋪至法國、德國、瑞典等20多個國家。

天津市自行車電動車行業協會秘書長邢燕兵表示，本屆展會通過「請進來」的方式直接將生產企業的製造優勢對接國際市場的產品需求，實現雙方共贏，同時也為參展企業在產品出口方面下一步的部署提供信息依據。

2018第18屆中國北方國際自行車電動車展覽會總展出面積超過10萬平方公尺，共有超過6000家單位參展，達成意向成交額逾70億元人民幣。

自行車一帶一路車展

相關新聞

大陸挺產業 減稅1.8兆元

2018-03-29 01:40

中義投促中心 重慶掛牌

2018-03-29 02:51

智產融合 9項目落戶廣州增城

2018-03-29 02:51

房企加速搶地 重返三四線

2018-03-29 02:51

台商籲台青 「登陸」尋機遇

2018-03-29 02:51

核工業展覽會 15國企業齊聚北京

2018-03-29 02:51

滬引進外籍人才21.5萬人 占全國比率23.7%

2018-03-29 01:43

上海設金融法院 敲定

2018-03-29 01:41

前安邦董座 吳小暉涉詐3,400億

2018-03-29 01:41

陸打貿易戰 備妥兩手策略

2018-03-29 01:41

陸股解碼／基因環保股抗震

2018-03-29 01:38

比亞迪預警 Q1純利大倒退

2018-03-29 01:38

毛記葵湧躍港股超購王

2018-03-29 01:38

因應貿易戰 北京備兩手策略

2018-03-28 23:47

爭產？馬蓉要查王寶強公司帳 網酸：蹭熱度

2018-03-28 20:46

阿里雲布局物聯網 目標5年連接100億台設備

2018-03-28 18:21

一委一行兩會 中國金融監管步入新時代

2018-03-28 14:14

中美戰略競逐 淡大陸研所副教授陳建甫：台資衝擊大

2018-03-28 13:52

反映美中貿易戰下一回合預期心理 人民幣走升

2018-03-28 12:48

陸房企3巨頭 日賺8300萬人民幣

2018-03-28 02:52

中行資助300億元人民幣推廣冰雪運動

2018-03-28 02:52

天津蓋獨角獸大廈 要當產業地標

2018-03-28 02:52

北京中關村二期開工 智能企業將入駐

2018-03-28 02:52

京東無人機配送 海南首發

2018-03-28 02:52

廣西欽州港 搶一帶一路商機

2018-03-28 02:52

投資人拋售美元…推升人民幣漲勢

2018-03-28 01:18

首度參訪一行兩會 劉鶴：強化金穩委協調作用

2018-03-28 01:18

人民幣官價急升 創兩年半高點

2018-03-28 01:18

陸汽車年年熱銷 登記數達2.17億輛

2018-03-28 01:16

陸股解碼／服裝設計、補教 搶鏡

2018-03-28 01:14

統一中控純益衝高 年增44%

2018-03-28 01:14

聯想分拆上市 三年內圓夢

2018-03-28 01:14

劉鶴視察金融管理部門 要求講短話、開短會、寫短文

2018-03-27 23:01

「中國人願用隱私換便利」百度創辦人李彥宏被轟

2018-03-27 16:12

李嘉誠挺兒：財富可傳多代

2018-03-27 11:49

京東無人機配送站 在海南試營運

2018-03-27 09:22

跨境電商出口猛 加速陸製造轉型

2018-03-27 02:17

陸首台散裂中子源 東莞落成

2018-03-27 02:17

35歲是職場「生死線」？ 高端人才…35+很吃香

2018-03-27 02:17
看更多

熱門文章

影／新華社公布握手照證實 金正恩應習近平邀請訪問北京

2018-03-28 08:01

習近平：金正恩此時訪問時機特殊、意義重大

2018-03-28 08:04

北韓領導人出國只搭火車？金正恩祖孫三代的飛機情結

2018-03-28 11:00

【重磅快評】金正恩送來秋波 正是習大反制川普的籌碼

2018-03-28 11:03

金正恩密訪北京 習近平打破四大慣例

2018-03-28 16:14

國台辦：不會允許持「台獨」立場藝人的影片在大陸上映

2018-03-28 12:47

鄧小平外孫女婿涉騙3千億 公開悔罪認罪

2018-03-28 22:33

醫學背景畢業 芳齡28沒男友原因竟是「精子惹的禍」

2018-03-28 12:47

肯亞案二審駁回上訴 台籍主嫌維持原判15年

2018-03-28 18:56

金正恩訪北京會習近平 美國白宮：中方已告知

2018-03-28 09:03

柯宇綸以外 這些年被陸封殺的台灣藝人

2018-03-28 22:48

金正恩訪中美國事後才知 王丹：川普被耍了

2018-03-28 14:46

影／習金會 金正恩：致力實現朝鮮半島無核化

2018-03-28 08:55

柯宇綸遭封殺 陸惠台政策遇台獨指控就生變

2018-03-28 22:45

中國官員貪腐判死刑 中共18大以來首例

2018-03-28 14:19

觀察站／真正高招的是金正恩！大國繞著他團團轉

2018-03-28 14:07

中共官媒公布：習近平與金正恩舉行會談

2018-03-28 08:02

北韓金家三代領導 出行鍾意裝甲列車

2018-03-28 18:02

「朱劉會」未事先報備 柯文哲、陳菊與張志軍見面呢？

2018-03-28 11:51

短評：中朝握手飲鴆止渴？陸打北韓牌應對美打台灣牌

2018-03-28 12:36

習金峰會締造北京北韓雙贏

2018-03-28 16:17

金正恩訪京後 習近平將回訪平壤

2018-03-28 14:00

首度探監李明哲 李凈瑜返台：先生發言通信權都遭剝奪

2018-03-28 18:45

大陸天宮一號將墜台灣？ 太空中心：可能在古巴

2018-03-28 18:40

花45元就可「共享女友」 現場男士怕口袋不夠深

2018-03-28 19:09

影／習近平款待金正恩 軍禮迎接、盛大歡迎

2018-03-28 09:51

金正恩秘訪 陸外交部：我們不會發消息的

2018-03-28 20:03

李凈瑜赤山監獄探視李明哲 會面30分鐘

2018-03-28 16:27

川普：習金會進行得「非常順利」 金正恩期待見我

2018-03-28 21:16

影／回國後才能公開 金正恩訪中遵循金正日模式

2018-03-28 12:20

習近平接受金正恩邀請 擇日訪問北韓

2018-03-28 10:30

北韓主播報導金正恩訪北京 唸40分鐘乾稿無影音

2018-03-28 18:24

柯宇綸「強尼凱克」影片 國台辦：該片上映已擱置

2018-03-28 12:15

影／金正恩訪科學院 習近平釣魚台賓館設宴

2018-03-28 10:17

超自然！幽靈列車進站 車燈、形狀清晰可見

2018-03-28 16:11

柯宇綸遭指台獨 國台辦：強尼凱克在中國上映被擱置

2018-03-28 14:13

小弟重回大哥懷抱？金正恩周旋中國功夫了得

2018-03-28 13:06

北韓官媒：金正恩對朝中意見一致 感到滿意

2018-03-28 10:25

天宮一號墜回地球 時間大約在4月1日

2018-03-28 09:19

習近平、金正恩北京會談 聚焦無核化

2018-03-28 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top