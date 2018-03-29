自行車電動車產業 對接國際

2018-03-29 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



設計時尚、色彩豐富的電動車，富含「黑科技」元素的智能化產品，低碳、環保的新能源車輛，在日前落幕的2018年第18屆中國北方國際自行車電動車展覽會上，一輛輛蘊含科技魅力的自行車電動車吸引大批觀眾駐足。

新華社報導，展會期間舉行的2018「走出去」國際採購接洽會上看到，有來自美國、英國、丹麥等20多個國家和地區的100多名海外買家出席。據統計，接洽會現場意向交易金額突破1.2億美元。

俄羅斯VOLTABIKES總經理尤里表示，這裡的研發技術水準很高，帶給他很多驚喜。在與眾多參展企業溝通後，他發現很大合作空間，希望能與更多企業接觸並建立合作關係。

2018中國（天津）自行車電動車走出去「一帶一路」國際高峰論壇與展覽會同期舉行。今年論壇以「一帶一路、綠色創新、共享發展」為主題，與會專家就積極響應「一帶一路」倡議，加速推動自行車產業轉型升級，圍繞產業國際科技交流、科技創新、對外經貿合作前景、產業發展態勢與市場需求深入探討。

「一帶一路」倡議為中國自行車電動車產業「走出去」提供有力支持及發展方向。這屆展會展出的電動助力車無線充電樁，已將產品線鋪至法國、德國、瑞典等20多個國家。

天津市自行車電動車行業協會秘書長邢燕兵表示，本屆展會通過「請進來」的方式直接將生產企業的製造優勢對接國際市場的產品需求，實現雙方共贏，同時也為參展企業在產品出口方面下一步的部署提供信息依據。

2018第18屆中國北方國際自行車電動車展覽會總展出面積超過10萬平方公尺，共有超過6000家單位參展，達成意向成交額逾70億元人民幣。