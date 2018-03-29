台商籲台青 「登陸」尋機遇

2018-03-29 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



在重慶生活七年的青年台商鐘秉傑說，大陸新推出的31條惠台措施將更有利兩岸融合發展，希望更多台灣年輕人到大陸闖出一片天地。

新華社報導，日前大陸國台辦、發改委等部門公布促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施。昨天下午，重慶市台灣青年聯誼會召開31條惠台措施討論會，在渝部分青年台商與會，討論其意義和影響。

重慶是大陸中西部最大的台商台胞聚集地之一。多名在渝青年台商表示，31條措施創造前所未有的機遇，為台灣年輕人到大陸發展推開一扇門。

重慶市台灣青年聯誼會會長、年代廚衛總經理黃光志說，31條措施其中一部分條款提供台資企業與大陸企業同等待遇，有利台企深度參與「一帶一路」建設等。這些措施還為台灣同胞在大陸學習、創業提供同等待遇，拆除很多「玻璃牆」。

黃光志舉例，如第31條規定，為方便台灣同胞在大陸應聘工作，推動各類人事人才網站和企業線上招聘做好系統升級，支持使用台胞證註冊登錄。這條措施將大大方便台灣年輕人到大陸就業。

青年台商黃啟渭認為，大陸廣闊的市場為台灣年輕人提供更大的發展舞台，尤其是重慶等大陸西部地區依託「一帶一路」發展、西部大開發戰略等，正處於發展的關鍵時期，為台灣年輕人就業創業創造了更多機遇，31條惠台措施則進一步提升含金量和吸引力。