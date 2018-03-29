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房企加速搶地 重返三四線

2018-03-29 02:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

受過去兩年銷售衝高等因素影響，今年以來，中國房地產開發企業拿地熱情高漲，許多中型房企加速拿地，龍頭房企繼續布局大陸全國。

中新社報導，中原地產研究中心日前發布一份統計數據顯示，今年以來，拿地金額超過50億元（人民幣，下同）的房企已達29家。其中，碧桂園、龍湖地產、中海地產、萬科、保利地產等標竿企業拿地金額居前，年內拿地金額均超過200億元。

中原地產首席分析師張大偉指出，今年加速拿地的房地產企業大都在去年出現一輪明顯的業績上漲。

儘管今年以來房地產行業融資收緊，但不少房企過去兩年銷售回款充足，在庫存得到充分消化後，仍然具備積極拿地補倉的動力。

據統計，目前已有超過50家上市房企公布2017年年報，這些企業去年平均淨利率達到12.3%。與過去幾年房地產全行業淨利潤率持續下滑的情形不同，去年這一數據回升。張大偉指出，這是自2014年上市房企平均淨利率跌入個位數後，時隔三年，淨利潤率再次回到兩位數。

今年以來，大量中型房企加快拿地步伐，特別是年銷售額從1000億元衝刺2000億元、以及從500億元衝刺1000億元的第二、三梯隊房企，成為過去七個月集中拿地的主力。「做大」和「拚規模」仍是不少房企發展的主要方向。

與此前幾年房地產企業放棄三、四線，回歸一、二線城市的戰略不同，去年以來，隨著三、四線房地產市場去庫存加速，更多企業拿地重心下沉到三、四線城市。

中國指數研究院日前發布的研究報告顯示，房地產前50強企業去年在三、四線城市拿地金額比重為29.3%，年漲13.5個百分點，其中長三角城市群中的嘉興、常州、紹興、南通等三、四線城市備受青睞，拿地金額增長顯著。

房地產人民幣

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