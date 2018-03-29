中義投促中心 重慶掛牌

2018-03-29 02:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中義投資促進中心昨在重慶兩江新區成立，將促進兩國間經貿交流，增進合作發展。

中新社報導，2017年義大利經濟發展部副部長伊萬．斯卡法羅特訪問重慶時商定，由義大利駐重慶總領事館、重慶兩江新區管委會和中國義大利商會三方共同組建中義投資促進中心。該中心旨在加強義大利和重慶兩江新區的雙邊合作，促進雙方在工業和配套服務等領域的投資，增加義大利和重慶間的相互瞭解。

義大利駐重慶總領事館總領事倪飛在成立儀式上表示，成立中義投資促進中心不是一個終點，而是義大利與重慶在經貿合作上進一步加深雙邊關係的起點。義大利已準備好抓住新機遇，在未來為中國發展提供各種支持。除了吸引義大利企業在重慶投資外，該中心還會協助中方企業赴義大利投資，促進雙向經貿往來。

重慶兩江新區黨工委副書記、管委會常務副主任湯宗偉指出，中義投資促進中心是兩江新區打造重慶自由貿易試驗區對外開放格局的需要。兩江新區將積極支持中義投資促進中心的搭建，為入駐企業提供全方位服務，確保好技術有平台可孵化、好項目有載體可落地、好產品有市場可推廣。湯宗偉還發出「英雄貼」，邀義大利企業到兩江新區投資興業。

重慶目前共有30餘家義大利企業，義大利在中國首個通過聯合協作中心發展的產業園也落戶重慶兩江新區。該產業園產業定位為汽車、生物醫藥、航空航天、金融、商貿、物流、科技創新、環保、時尚等產業。