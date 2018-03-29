智產融合 9項目落戶廣州增城

2018-03-29 02:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018中國廣州國際投資年會昨在廣州舉行，在廣州增城專題分會場上，九個項目現場簽約落戶廣州增城，涵蓋智能製造、汽車零部件、教育、能源等領域，計畫總投資逾140億元（人民幣，下同）。

中新社報導，北控水務集團南部大區總部項目計畫投資100億元、智能手機關鍵零部件激光加工中心項目計畫投資9.74億元、日特固（廣州）防音配件有限公司增城新工廠項目計畫投資2.48億元、廣州南粵明匠智能製造產業投資基金項目計畫基金規模20億元、廣州市費得斯公學實驗學校項目計畫投資8億元。

廣州增城分會場當天推介國家級僑商產業聚集區「僑夢苑」、增城低碳總部園、廣州寶盛國際價值創新園、南香谷產業園、1978電影小鎮等五個重點發展平台。

「增城產業發展具有後發優勢，對高新技術企業而言是投資的成本基地。」2017年落戶「僑夢苑」的廣州華鈦三維材料製造有限公司創始人朱獻文稱，目前公司已在3D打印醫療行業內嶄露頭角，今年以來，公司與南方醫院成功合作實施了3D打印「人工椎體／椎間盤一體化」手術，並研究開發出金屬3D打印醫療專用機。

近年來，廣州增城堅持高質量發展要求，產業結構不斷改善，新興產業持續壯大。去年，增城共引進日立汽車馬達系統等重點項目94個，投資額634.5億元。備受關注的富士康超視堺第10.5代顯示器全生態產業園區項目主體工程將於今年6月底封頂並進行設備安裝調試，預計2019年6月試產，2019年9月量產。

廣州增城區區長陳勇稱，增城將積極融入粵港澳大灣區建設，全面對接廣深科技創新走廊規畫建設和廣州建設樞紐型網絡城市的戰略部署，瞄準IAB（新一代信息技術、人工智能、生物醫藥）和NEM（新能源、新材料）產業，打造新一代信息技術和汽車兩大千億級產業聚落。