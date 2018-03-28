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阿里雲布局物聯網 目標5年連接100億台設備

2018-03-28 18:21聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團旗下雲端計算平台阿里雲28日發布，將致力利用雲端、人工智能及邊緣電腦計算技術，於未來五年內持續作為物聯網基礎設施的搭建者，未來五年內幫助連接100億台設備。

目前阿里雲的物聯網解決方案，已經覆蓋生活、製造、城市和汽車四大領域。

阿里巴巴集團官網阿里足跡，刊登阿里資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明在「2018雲棲大會‧深圳峰會」發布，表示阿里巴巴將會全面進軍互聯網領域，IoT將會是阿里巴巴集團繼電子商貿、金融、物流及雲計算後的又一主賽道。

胡曉明指出，互聯網的上半場是將人類活動數未化，例如是電子商貿、社交及文化娛樂等，催生了今天蓬勃發展的互聯網市場，背後是全球40億的網友。

互聯網的下半場是將整個物理世界數字化，包括道路、汽車、森林河流及廠房等，甚至是小至一個垃圾桶都可以數未化，連接到互聯網上，實現「物」與「物」之間的交流，以及「人」與「物」之間的交流，甚至是互動。這將會是一場深刻的技術革命，是一場全新的生產力革命。

此外，為應對物聯網帶來的新挑戰，阿里雲將在2018年戰略投入「邊緣計算」這一項新興技術領域，務求將雲計算服務的層次進一步提升，做到無處不在。

阿里雲成立於2009年，目前是大陸最大、世界前三的雲計算服務商。根據IDC數據，阿里雲在大陸市佔為47.6%。

阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明宣布，阿里巴巴將會全面進軍互聯網領域，I...
阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明宣布，阿里巴巴將會全面進軍互聯網領域，IoT將會成為集團新的主賽道。阿里足跡
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