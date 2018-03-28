跟隨美股重挫 港股收盤跌2.5％

相關新聞
一委一行兩會 中國金融監管步入新時代2018-03-28 14:14
中美戰略競逐 淡大陸研所副教授陳建甫：台資衝擊大2018-03-28 13:52
反映美中貿易戰下一回合預期心理 人民幣走升2018-03-28 12:48
陸房企3巨頭 日賺8300萬人民幣2018-03-28 02:52
中行資助300億元人民幣推廣冰雪運動2018-03-28 02:52
天津蓋獨角獸大廈 要當產業地標2018-03-28 02:52
北京中關村二期開工 智能企業將入駐2018-03-28 02:52
京東無人機配送 海南首發2018-03-28 02:52
廣西欽州港 搶一帶一路商機2018-03-28 02:52
投資人拋售美元…推升人民幣漲勢2018-03-28 01:18
首度參訪一行兩會 劉鶴：強化金穩委協調作用2018-03-28 01:18
人民幣官價急升 創兩年半高點2018-03-28 01:18
陸汽車年年熱銷 登記數達2.17億輛2018-03-28 01:16
陸股解碼／服裝設計、補教 搶鏡2018-03-28 01:14
統一中控純益衝高 年增44%2018-03-28 01:14
聯想分拆上市 三年內圓夢2018-03-28 01:14
劉鶴視察金融管理部門 要求講短話、開短會、寫短文2018-03-27 23:01
「中國人願用隱私換便利」百度創辦人李彥宏被轟2018-03-27 16:12
李嘉誠挺兒：財富可傳多代2018-03-27 11:49
京東無人機配送站 在海南試營運2018-03-27 09:22
跨境電商出口猛 加速陸製造轉型2018-03-27 02:17
陸首台散裂中子源 東莞落成2018-03-27 02:17
35歲是職場「生死線」？ 高端人才…35+很吃香2018-03-27 02:17
江北新區 向北歐科創人才招手2018-03-27 02:17
販賣機賣汽車 試駕刷臉就行2018-03-27 02:17
一、二月 房地產開發投資 江蘇高於全陸2018-03-27 02:17
人民幣三價齊漲2018-03-27 01:56
人行黨委書記 郭樹清兼任2018-03-27 01:56
上海最低工資增幅173.8% 十年來最大2018-03-27 01:04
陸原油期貨掛牌 定價權躍進2018-03-27 01:00
精博台商專欄／香港註冊公司 留意新規2018-03-27 00:58
中石化賺2,400億 低於預期2018-03-27 00:57
陸股解碼／國防、電腦股 帶勁2018-03-27 00:57
恆大去年獲利1,145億 大增3.7倍2018-03-27 00:57
郭樹清打破慣例 銀保監會主席兼人行書記2018-03-27 00:39
馬凱將接曾培炎 掌國經中心2018-03-27 00:30
瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限2018-03-26 18:16
瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限2018-03-26 16:07
郭樹清兼任人行黨委書記 以協調央行與銀監關係2018-03-26 15:58
熱門文章
影／新華社公布握手照證實 金正恩應習近平邀請訪問北京2018-03-28 08:01
習近平：金正恩此時訪問時機特殊、意義重大2018-03-28 08:04
北韓領導人出國只搭火車？金正恩祖孫三代的飛機情結2018-03-28 11:00
【重磅快評】金正恩送來秋波 正是習大反制川普的籌碼2018-03-28 11:03
產經新聞：共黨當局證實 金正恩訪北京2018-03-27 22:19
中共空軍神威大隊 出動12架轟6K長程訓練2018-03-27 19:55
金正恩訪北京會習近平 美國白宮：中方已告知2018-03-28 09:03
醫學背景畢業 芳齡28沒男友原因竟是「精子惹的禍」2018-03-28 12:47
國台辦：不會允許持「台獨」立場藝人的影片在大陸上映2018-03-28 12:47
金正恩密訪北京 習近平打破四大慣例2018-03-28 16:14
影／金正恩結束北京訪問 車隊離開北京2018-03-27 21:29
影／習金會 金正恩：致力實現朝鮮半島無核化2018-03-28 08:55
張小月接掌海基會 對岸「已讀不回」2018-03-28 00:42
北韓神祕列車 昨天下午駛離北京2018-03-28 00:15
中國官員貪腐判死刑 中共18大以來首例2018-03-28 14:19
北韓神秘列車 金氏家族一貫愛用2018-03-27 22:35
中共官媒公布：習近平與金正恩舉行會談2018-03-28 08:02
傳金正恩北京會習近平 參觀中關村、遊訪天壇...2018-03-28 00:08
金正恩確於26、27日秘密訪中2018-03-28 02:15
人民幣官價急升 創兩年半高點2018-03-28 01:18
「朱劉會」未事先報備 柯文哲、陳菊與張志軍見面呢？2018-03-28 11:51
觀察站／真正高招的是金正恩！大國繞著他團團轉2018-03-28 14:07
金正恩訪中美國事後才知 王丹：川普被耍了2018-03-28 14:46
短評：中朝握手飲鴆止渴？陸打北韓牌應對美打台灣牌2018-03-28 12:36
影／習近平款待金正恩 軍禮迎接、盛大歡迎2018-03-28 09:51
習近平接受金正恩邀請 擇日訪問北韓2018-03-28 10:30
韓媒：金正恩訪北京會習近平 妻子胞妹隨行2018-03-27 22:59
柯宇綸「強尼凱克」影片 國台辦：該片上映已擱置2018-03-28 12:15
金正恩訪京後 習近平將回訪平壤2018-03-28 14:00
川普金正恩會面地點 北京或成選項2018-03-27 22:56
影／金正恩訪科學院 習近平釣魚台賓館設宴2018-03-28 10:17
影／回國後才能公開 金正恩訪中遵循金正日模式2018-03-28 12:20
小弟重回大哥懷抱？金正恩周旋中國功夫了得2018-03-28 13:06
累積對美談判籌碼 北京支持金正恩才能生存下去2018-03-28 00:23
天宮一號墜回地球 時間大約在4月1日2018-03-28 09:19
北韓官媒：金正恩對朝中意見一致 感到滿意2018-03-28 10:25
習金峰會締造北京北韓雙贏2018-03-28 16:17
政治局常委韓正 將任粵港澳大灣區總主持2018-03-27 19:48
李凈瑜赤山監獄探視李明哲 會面30分鐘2018-03-28 16:27
超自然！幽靈列車進站 車燈、形狀清晰可見2018-03-28 16:11
留言