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劉鶴視察金融管理部門 要求講短話、開短會、寫短文

2018-03-27 23:01聯合報 記者林則宏╱即時報導

據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴27日視察大陸金融管理部門時，具體提出金融系統要切實轉變工作作風，提倡講短話、開短會、寫短文，提升專業能力，提高辦事效率等八方面具體要求。

《財新網》周二上午獨家報導，在人行高層人事完成調整的次日，劉鶴27日上午就現身北京市金融街視察「一行兩會」。

所謂「一行兩會」，是指3月17日獲大陸全國人大審議通過的國務院機構改革方案下，所形成的中國人民銀行（大陸央行）、中國銀行保險監督管理委員會以及中國證監會的新金融監管格局。

新華社晚間報導，在分別聽取中國人民銀行、銀行保險監督管理委員會、證監會彙報後，劉鶴指出，中共中央、國務院對金融工作高度重視，國際金融危機以來，面對複雜嚴峻的國際形勢和困難挑戰，金融系統做了大量卓有成效的工作，守住了不發生系統性金融風險的底線，成績來之不易，值得充分肯定。

劉鶴指出，打好防範化解金融風險攻堅戰是當前金融工作的重中之重。對於大陸未來金融監理工作劉鶴更提出「八要」具體要求：

一、要加強國務院「金融穩定發展委員會」的統籌協調作用，把握好節奏和力度，促進金融穩定健康發展；

二、要堅持以「供給側結構性改革」為主線，切實提高金融服務實體經濟水準；

三、要保持貨幣政策穩健中性，疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理穩定；

四、要平穩有序推進機構改革工作，加快銀行保險監管職責調整，增強綜合監管能力；

五、要完善多層次資本市場體系，提高上市公司品質，促進資本市場健康發展；

六、要以改革開放40週年為契機，以更大力度、更實舉措，按照市場化方向深化金融改革開放。中共中央已經明確的改革開放舉措，要抓緊落實到位；

七、要堅定不移落實全面「從嚴治黨」各項要求，抓好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，為做好金融工作提供堅強政治保障；

八、金融系統要切實轉變工作作風，提倡講短話、開短會、寫短文，提升專業能力，提高辦事效率，真抓實幹，努力開創金融工作新局面。

國務院中國人民銀行保險

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