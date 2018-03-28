北京中關村二期開工 智能企業將入駐

2018-03-28 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中關村新興產業前沿技術研究院二期項目22日在北京開工。項目將於2020年初投入使用，承接中關村示範區和海外引入的科技創新項目，屆時，智能駕駛等一批優質科技企業將入駐。

中新社報導，研究院二期項目位於房山區、北京高端製造業基地03街區，分為南北兩個地塊，總占地面積105.4畝，規劃總建築面積10.27萬平米。本次開工的是項目南區地塊，占地57.9畝，規劃建築面積5.9萬平米，共10棟單體建築，可滿足企業研發、中試、小規模生產等個性化需求。

項目重點聚焦智能網聯汽車、動力電池、智能機器人等新能源、新材料和智能製造產業，主動承接中關村示範區和海外引入的科技創新項目，支持企業研發和產業加速，實現對房山區及周邊區域的產業轉化和輻射，成為中關村南部科技創新城構建「高精尖」經濟結構的新型重要載體和策源地。

項目建成後首批入駐的北京奧特貝睿科技公司，是一家世界領先的智能駕駛科技創新企業，擁有來自中美頂尖的智能駕駛團隊，研發的核心產品是「汽車大腦」。

該公司總經理彭永勝表示，選擇在此落戶，主要看重房山區高端產業加速聚集、創新創業資源不斷匯聚的發展勢態。而且這裡還具有為智能網聯汽車示範和路試的較好條件。

在開工儀式現場，從事骨傳導助聽器產業化的美爾斯通、自動駕駛智能汽車整體解決方案的智行者科技等8家企業代表簽訂了入園意向協議。這些企業研發的項目在技術的前瞻性、產業的規模性、團隊的影響力等方面均體現較高水平。

中關村發展集團總經理宣鴻表示，中關村南部科技創新城是房山區高端產業聚集、科研成果轉化的重要陣地，在發展智能製造高科技產業方面，具備較好的資源和優勢。本次項目，是中關村發展集團助力中關村南部科技創新城建設發展的重要舉措，力爭將其打造成首都南部產業創新的新高地。