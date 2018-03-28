天津蓋獨角獸大廈 要當產業地標

2018-03-28 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



天津開發區管委會表示，該區正全力打造天津市首個以「獨角獸」企業孵化和培育為主的新經濟產業載體——獨角獸大廈，並將於今年上半年實現入駐，力爭發展成為京津冀地區獨角獸企業快速成長地之一，形成特色鮮明的「產業地標」。

中新社報導，以「獨角獸」（市值10億美元以上的科技新創公司）為代表的新經濟正持續攪動著開發區的一池春水。截至目前，天津開發區在新經濟領域，已有滴滴出行、途家網、互聯網視頻愛奇藝、金融科技集團人人友信等11家「獨角獸」企業投資落戶。

天津開發區正加快孵化培育一批准「獨角獸」企業，包括全球最大的即時通訊雲平台環信、中國首家移動互聯網代駕服務平台E代駕、國內知名電子商務雲管理服務提供商掌上先機、資格教育知名品牌幫考網等，覆蓋了共享經濟、平台經濟、智慧經濟、數字經濟等多個領域。

為順應區域產業發展趨勢，培育新動能，推進區域高質量高效益發展，在此次機制改革中，天津開發區專門設立「新經濟促進局」，著力解決各類新業態所面臨的共性痛點問題，搶占新經濟發展制高點。

「與傳統經濟相比，新經濟產業培育方式和發展要素都發生了重要變化」。天津開發區新經濟促進局負責人表示，新經濟業態繁雜、且不斷變形演化，在發展過程中容易觸碰到稅務、監管等「空白點」，這就要求政府擁有制度創新的魄力、更為靈活的決策機制和專業服務團隊，敢於創新性、突破性地提出解決方案。

據悉，目前，天津開發區針對新經濟的專項政策制定也正在推進之中，將為區域新經濟發展保駕護航。