陸房企3巨頭 日賺8300萬人民幣

2018-03-28 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國上市房企近期密集發佈2017年年報，近年來處於銷售「第一梯隊」的萬科、中國恒大、碧桂園三家房企巨頭2017年平均每天實現利潤超過8300萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，萬科26日晚間發佈最新年報稱，2017年萬科實現營業收入2429億元，同比增長1.01%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤280.5億元，同比增長33.4%。當年，萬科實現銷售金額5299億元，同比增長45.3%。

中國恒大同日發佈2017年年報顯示，中國恒大2017年全年實現合約銷售金額5009.6億元，同比增長34.2%。去年，中國恒大營業收入3110.2億元，較2016年增長47.1%；實現淨利潤370.5億元，較2016年增長110.3%。

同為年銷售額超過5000億元的房企，碧桂園稍早之前公佈2017年全年業績：實現營業收入2269億元，毛利587.9億元，同比增長分別為48.2%和82.4%。股東應佔利潤達到260.6億元，同比大漲126.3%。

上述三家房企去年淨利潤均值超過300億元，按天計算，2017年，三家房企巨頭平均日賺逾8300萬元。

值得注意的是，去年中國房地產行業集中度繼續提升。萬科在年報中表示，去年萬科在全國商品房市場份額上升至3.96%，較2016年上升0.86個百分點。中國指數研究院也在一份報告中指出，去年，百強房地產企業市場份額快速上升至47.7%，較上年提高7.9個百分點，行業集中度加速提升。

但這並不意味著規模成為企業的唯一關注點。萬科董事會主席郁亮27日表示，企業不能够只關注規模，要關注發展質量，不能够成為麻煩製造者。他指出，中國住房全面短缺時代已經結束。房地產的主要矛盾不再是短缺而是不平衡不充分的問題，分化現象明顯。

恒大也在2017年年初全面啟動戰略轉型，由以往的「規模型」發展向「規模+效益型」發展轉變，以大幅降低負債率為核心，增加淨資產。