親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩傳訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸房企3巨頭 日賺8300萬人民幣

2018-03-28 02:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國上市房企近期密集發佈2017年年報，近年來處於銷售「第一梯隊」的萬科、中國恒大、碧桂園三家房企巨頭2017年平均每天實現利潤超過8300萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，萬科26日晚間發佈最新年報稱，2017年萬科實現營業收入2429億元，同比增長1.01%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤280.5億元，同比增長33.4%。當年，萬科實現銷售金額5299億元，同比增長45.3%。

中國恒大同日發佈2017年年報顯示，中國恒大2017年全年實現合約銷售金額5009.6億元，同比增長34.2%。去年，中國恒大營業收入3110.2億元，較2016年增長47.1%；實現淨利潤370.5億元，較2016年增長110.3%。

同為年銷售額超過5000億元的房企，碧桂園稍早之前公佈2017年全年業績：實現營業收入2269億元，毛利587.9億元，同比增長分別為48.2%和82.4%。股東應佔利潤達到260.6億元，同比大漲126.3%。

上述三家房企去年淨利潤均值超過300億元，按天計算，2017年，三家房企巨頭平均日賺逾8300萬元。

值得注意的是，去年中國房地產行業集中度繼續提升。萬科在年報中表示，去年萬科在全國商品房市場份額上升至3.96%，較2016年上升0.86個百分點。中國指數研究院也在一份報告中指出，去年，百強房地產企業市場份額快速上升至47.7%，較上年提高7.9個百分點，行業集中度加速提升。

但這並不意味著規模成為企業的唯一關注點。萬科董事會主席郁亮27日表示，企業不能够只關注規模，要關注發展質量，不能够成為麻煩製造者。他指出，中國住房全面短缺時代已經結束。房地產的主要矛盾不再是短缺而是不平衡不充分的問題，分化現象明顯。

恒大也在2017年年初全面啟動戰略轉型，由以往的「規模型」發展向「規模+效益型」發展轉變，以大幅降低負債率為核心，增加淨資產。

房地產上市公司人民幣

相關新聞

人民幣官價急升 創兩年半高點

2018-03-28 01:18

投資人拋售美元…推升人民幣漲勢

2018-03-28 01:18

中行資助300億元人民幣推廣冰雪運動

2018-03-28 02:52

天津蓋獨角獸大廈 要當產業地標

2018-03-28 02:52

北京中關村二期開工 智能企業將入駐

2018-03-28 02:52

京東無人機配送 海南首發

2018-03-28 02:52

廣西欽州港 搶一帶一路商機

2018-03-28 02:52

首度參訪一行兩會 劉鶴：強化金穩委協調作用

2018-03-28 01:18

陸汽車年年熱銷 登記數達2.17億輛

2018-03-28 01:16

陸股解碼／服裝設計補教 搶鏡

2018-03-28 01:14

統一中控純益衝高 年增44%

2018-03-28 01:14

聯想分拆上市 三年內圓夢

2018-03-28 01:14

劉鶴視察金融管理部門 要求講短話、開短會、寫短文

2018-03-27 23:01

「中國人願用隱私換便利」百度創辦人李彥宏被轟

2018-03-27 16:12

李嘉誠挺兒：財富可傳多代

2018-03-27 11:49

京東無人機配送站 在海南試營運

2018-03-27 09:22

跨境電商出口猛 加速陸製造轉型

2018-03-27 02:17

陸首台散裂中子源 東莞落成

2018-03-27 02:17

35歲是職場「生死線」？ 高端人才…35+很吃香

2018-03-27 02:17

江北新區 向北歐科創人才招手

2018-03-27 02:17

販賣機賣汽車 試駕刷臉就行

2018-03-27 02:17

一、二月 房地產開發投資 江蘇高於全陸

2018-03-27 02:17

人民幣三價齊漲

2018-03-27 01:56

人行黨委書記 郭樹清兼任

2018-03-27 01:56

上海最低工資增幅173.8% 十年來最大

2018-03-27 01:04

陸原油期貨掛牌 定價權躍進

2018-03-27 01:00

精博台商專欄／香港註冊公司 留意新規

2018-03-27 00:58

中石化賺2,400億 低於預期

2018-03-27 00:57

陸股解碼／國防、電腦股 帶勁

2018-03-27 00:57

恆大去年獲利1,145億 大增3.7倍

2018-03-27 00:57

郭樹清打破慣例 銀保監會主席兼人行書記

2018-03-27 00:39

馬凱將接曾培炎 掌國經中心

2018-03-27 00:30

瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限

2018-03-26 18:16

瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限

2018-03-26 16:07

郭樹清兼任人行黨委書記 以協調央行與銀監關係

2018-03-26 15:58

大陸金融、新能源汽車將擴大開放

2018-03-26 10:57

中國人民幣原油期貨交易今開盤 三分鐘搞懂箇中名堂

2018-03-26 10:56

對台31條／廈門台青 即起可申請公共租屋

2018-03-26 01:05

雲南咖啡升級 帶動核桃業發展

2018-03-26 01:05
看更多

熱門文章

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

2018-03-27 16:38

不出七天！中國失控「天宮一號」將墜毀地球

2018-03-27 11:47

「武統」台灣怎麼打？解放軍中將王洪光：六戰一體

2018-03-27 09:22

彭博證實金正恩訪中 北京打什麼算盤？

2018-03-27 09:52

美媒好奇 中國祭出什麼手法讓金正恩突訪北京

2018-03-27 15:56

產經新聞：共黨當局證實 金正恩訪北京

2018-03-27 22:19

金正恩傳訪中 神秘列車有美女端龍蝦宴客

2018-03-27 09:47

北韓高官訪中 南韓媒：非金正恩而是胞妹

2018-03-27 10:38

中共空軍神威大隊 出動12架轟6K長程訓練

2018-03-27 19:55

曹操墓地面建築曾被拆毀 可能與曹丕有關

2018-03-27 15:14

陸外交部未否認 金正恩傳已離開北京

2018-03-27 16:01

青瓦台不願證實金正恩訪中 高官：知道也不能說

2018-03-27 12:34

金正恩到訪？北京晚宴下榻處戒備森嚴

2018-03-27 04:16

影／金正恩結束北京訪問 車隊離開北京

2018-03-27 21:29

傳金正恩參觀中關村高科技園區 估計今離開北京

2018-03-27 14:20

金正恩訪中？ 港媒：北韓高層官員已晤中共領導人

2018-03-27 11:16

陸82歲科學家張彌曼 領獎致詞成網紅

2018-03-27 13:00

中國公民不聽勸去險區 當局將不再免費救

2018-03-27 16:16

涉南海主權爭議 越南叫停「紅海行動」

2018-03-27 10:02

一盆花開500朵 台灣路華蘭園抱走上海國際蘭展總冠軍

2018-03-27 10:59

金正恩突訪北京？「北韓專列」惹猜疑

2018-03-27 10:47

影／北韓金家火車現身北京？金正恩傳密訪大陸

2018-03-27 13:45

附庸國見宗主國？ 中國展現對北韓影響力

2018-03-27 17:26

羅艾斯訪台 劉結一：打台灣牌愚弄台灣同胞

2018-03-27 17:14

金正恩訪陸 今離開北京？

2018-03-27 14:44

天宮一號7天內撞地球 人被擊中機率幾近零

2018-03-27 17:31

金正恩傳訪中 港媒：已晤北京領導人

2018-03-27 10:48

城市交流不該牽涉兩岸事務？ 柯P：那條線實在難畫

2018-03-27 11:57

金正恩或胞妹訪北京 美中韓一問三不知

2018-03-27 18:39

北韓神秘列車 金氏家族一貫愛用

2018-03-27 22:35

傳金正恩一號專列訪中國 韓媒關注報導

2018-03-27 09:02

金正恩傳訪中 車上是否本尊料28日揭曉

2018-03-27 13:49

劉結一：美高官「打台灣牌」是對台灣人民的愚弄

2018-03-27 12:07

張小月：海基會董事長 不是「櫻櫻美代子」

2018-03-27 16:11

川普金正恩會面地點 北京或成選項

2018-03-27 22:56

南美鐵鎚幫香港劫4000萬港幣珠寶 30秒得手

2018-03-27 12:15

想考北京清華大學經學專業 先背四書五經

2018-03-27 15:51

政治局常委韓正 將任粵港澳大灣區總主持

2018-03-27 19:48

前香港財政司長曾俊華無官一身輕 靠八達通過活

2018-03-27 11:54

天宮1號將再墜入大氣層燒毀 引發各國關注

2018-03-27 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top