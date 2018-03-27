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「中國人願用隱私換便利」百度創辦人李彥宏被轟

2018-03-27 16:12世界日報 中國新聞組／北京27日電

百度董事長李彥宏。 新華社
百度董事長李彥宏。 新華社
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曾因搜索引擎競價排名機制而「鬧出人命」的百度，近日再次引發風波。百度創辦人李彥宏在北京出席2018年中國發展高層論壇時指出，中國人願意用隱私交換便捷性，更指百度「可以用數據做一些事情」，此話一出即引來輿論抨擊。

多維新聞報導，有網民直呼「被代表」，「大數據之下，沒有隱私可言了」 ，質疑百度擅自取用戶隱私「為所欲為」，並稱百度是「昧著良心賺錢」，只能抵制了。

據綜合媒體報導稱，李彥宏在演講中提及網路數據和私隱問題時，首先指出數據集中的好處，「網路上能夠搜到的資料只占20%，而80%的資料都被各個企業所掌控，如果將這些資料放到一起，那麼資料的力量將會呈指數級上升。」

李彥宏表示，「我想中國人可以更加開放，對隱私問題別那麼敏感，如果他們願意用隱私交換便捷性或者是效率的話，很多情況下，中國人是願意的，那我們就可以用數據做一些事情。」李彥宏強調，在資料的使用方面，百度會遵循一系列原則，並強調百度使用用戶的數據，「會令用戶受益」。

但據報導，由李彥宏掌舵的百度，2018年初才因涉侵犯用戶私隱，就被中國工信部約談，要求整改。

中央財經大學法學院副教授繆因知在新京報署名評論指出，數據隱私話題由來已久。發展論壇上的評論「很百度」，也確實體現了一部分用戶的心態。然而，數據保護法律卻不應該允許無度的「隱私換便利」。

文章指出，很多場合下，我們面臨的問題恐怕是「便利」太多了。搜索輸入框自動提示你感興趣的內容也罷了，手機搜索過特定信息，轉身連電腦的網頁中也出現大量相關廣告，這種便利令人不安。畢竟，每個人都多少有一些秘密。網路時代，別說軟件服務商，連硬件服務商如品牌手機都學會了默認推送各種信息收集服務。看起來，民眾似乎對隱私洩露無所謂，但這很大程度上是隱私已「被開放」、人為信息刀俎我為數據魚肉的現實塑造的。

文章表示，數據保護法律的使命，不是保護互聯網巨頭們接受散沙般用戶們的「自願同意」，而應該為它們的數據獲取行為畫定強制邊界。

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