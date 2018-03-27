人行黨委書記 郭樹清兼任

2018-03-27 01:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



郭樹清 分享 facebook 中國人民銀行昨（26）日召開局級以上幹部會議，宣布由中國銀保監會主席郭樹清出任人行黨委書記。

財新網報導，人行前行長周小川從G20財長和央行行長會議回北京後，人行召開會議宣布，郭樹清出任人行的黨委書記，負責人事、行政、黨務和改革等，行長易綱分管人行的具體業務。

由中國銀保監會主席兼任人行黨委書記的史無前例安排，讓外界頗為意外。

一位接近人行的業內人士分析，這種安排，就是要解決兩個問題：一行兩會的協調問題如何解決？機構改革目標如何實現？既起到協調作用，又不傷筋動骨。效果有待觀察，總之很新穎。

郭樹清在21日已經出任新成立的銀保監會主席和黨委書記的重任，而易綱則在19日的兩會上宣誓就任人行行長一職。 大陸國務院機構改革方案在金融監管方面，銀監會、保監會將不復存在，組成中國銀行保險監督管理委員會（稱中國銀保監會）銀監會、保監會的重要立法權及審慎規制權移交給人行。這一機構改革方案已於17日獲全國人大審議通過。

人行昨天會議上，中組部有關領導充分肯定和感謝周小川過去15年為人行做出的卓越貢獻，宣布郭樹清出任人行的黨委書記，負責人事、行政、黨務等，行長易綱分管人行的具體業務。

郭樹清擔任中國銀保監會的黨委書記和主席，擔負著有序推進組建新機構的工作，抓緊研究「三定」（定職能、定機構、定編制）方案，做好相關職能劃轉。