人民幣三價齊漲

2018-03-27 01:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



隨著中美貿易戰出現趨緩跡象，離岸人民幣昨天下午突然急漲，離岸人民幣兌美元一度大升近550個基點，並升破6.26元關口，創2月7日以來近一個半月新高，在岸人民幣也一度升破6.28關口。

由官方發布的人民幣兌美元匯率中間價昨天上調79個基點報6.3193，在岸即期匯價下午盤收在6.2849，較前一交易日上漲391個基點。隨著中美貿易戰出現緩和跡象，在岸夜盤與離岸市場人民幣兌美元匯價隨後則持續走高。