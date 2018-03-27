一、二月 房地產開發投資 江蘇高於全陸

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省統計局26日公布江蘇省今年1至2月經濟運行簡況。統計數據顯示，今年前兩個月，江蘇省固定資產投資年增3.7%。其中，房地產開發投資比去年同期增長14.9%，高於全大陸。

中新網報導，從大陸國家統計局公布的數據資料來看，今年1至2月，全大陸房地產開發投資增長9.9%，比上年同期加快，比上一年的全年也算加快。大陸國家統計局人士分析認為，2017年土地成交額增長較快及其「滯後因素」、部分成本上升、全大陸整體商品房價格比較平穩等，是造成這種現象的主要原因。

報導指出，經過一段時間調控，中國大陸房地產市場包括房價整體比較平穩。至今年2月，70個大中城市中，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期繼續下降，二、三線城市漲幅略微擴大。一些熱點城市的商品房銷售面積在過去大幅增長的基礎上回落。

以江蘇南京為例，今年1至2月，南京市商品房銷售面積94.64萬平方公尺，比去年同期下降了11.7%，待售面積更是比去年下降三成多。目前江蘇各地正加快推進房地產市場的多主體供給、多管道保障、租購並舉政策的落實、落地。

上周四南京市政府辦公廳「2018年南京市服務業發展目標任務」提出，南京今年完善住房供應體系，建立租購並舉的住房制度，年度上市商品房面積1000萬平方公尺，新開工各類保障性住房400萬平方公尺，竣工300萬平方公尺。