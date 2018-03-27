江北新區 向北歐科創人才招手

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



舉行五天的「2018南京江北新區-北歐創新周」活動，昨在江蘇南京開幕，以「人類大健康」為主題，通過集中展現國家級江北新區優質的創新創業環境，以期招引更多北歐科技創新型企業落戶新區，讓北歐先進的創新理念與產品成果在新區生根發芽。

上午南京市長藍紹敏與芬蘭奧盧市政府委員會主席屈厄斯蒂．奧伊卡里寧共同簽署「南京-奧盧雙城合作備忘錄」，重點圍繞生物醫藥、文化科技、智慧城市、新一代通信技術和設計與創意產業等領域，加強產業融合、創新合作、商貿及人才交流。

藍紹敏說，江北新區是南京市創新名城建設的重要載體，正在大力發展生命健康產業。加強江北新區和北歐的創新合作，既有利於實現優勢互補，築高創新平台，實現互利共贏發展，也有利於共享創新資源、融入全球創新鏈條。

南京江北新區自成立以來，積極吸引海外優質科技創新企業與高端人才落戶。去年10月，由揚子集團打造的中歐迷你矽谷創新中心建設完成，首批20家歐洲高新企業先入駐。

昨六家中歐合作創新研究院、10家海外科技創新型企業落戶江北新區揚子科創中心。其中，六家中歐合作創新研究院涵蓋介入微創診療與醫學影像、血糖代謝、老年醫學、血液病轉化、健康大數據以及音樂療法等大健康前沿研究領域。

這次創新周活動期間，主辦方還設立多個產業及學術峰會，邀請來自瑞典、挪威等國的專家及中國多名大健康領域知名學者，就糖尿病治療、健康大數據應用、養老康復等多個議題開展交流與分享。