親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

江北新區 向北歐科創人才招手

2018-03-27 02:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

舉行五天的「2018南京江北新區-北歐創新周」活動，昨在江蘇南京開幕，以「人類大健康」為主題，通過集中展現國家級江北新區優質的創新創業環境，以期招引更多北歐科技創新型企業落戶新區，讓北歐先進的創新理念與產品成果在新區生根發芽。

上午南京市長藍紹敏與芬蘭奧盧市政府委員會主席屈厄斯蒂．奧伊卡里寧共同簽署「南京-奧盧雙城合作備忘錄」，重點圍繞生物醫藥、文化科技、智慧城市、新一代通信技術和設計與創意產業等領域，加強產業融合、創新合作、商貿及人才交流。

藍紹敏說，江北新區是南京市創新名城建設的重要載體，正在大力發展生命健康產業。加強江北新區和北歐的創新合作，既有利於實現優勢互補，築高創新平台，實現互利共贏發展，也有利於共享創新資源、融入全球創新鏈條。

南京江北新區自成立以來，積極吸引海外優質科技創新企業與高端人才落戶。去年10月，由揚子集團打造的中歐迷你矽谷創新中心建設完成，首批20家歐洲高新企業先入駐。

昨六家中歐合作創新研究院、10家海外科技創新型企業落戶江北新區揚子科創中心。其中，六家中歐合作創新研究院涵蓋介入微創診療與醫學影像、血糖代謝、老年醫學、血液病轉化、健康大數據以及音樂療法等大健康前沿研究領域。

這次創新周活動期間，主辦方還設立多個產業及學術峰會，邀請來自瑞典、挪威等國的專家及中國多名大健康領域知名學者，就糖尿病治療、健康大數據應用、養老康復等多個議題開展交流與分享。

挪威矽谷

相關新聞

陸原油期貨掛牌 定價權躍進

2018-03-27 01:00

跨境電商出口猛 加速陸製造轉型

2018-03-27 02:17

陸首台散裂中子源 東莞落成

2018-03-27 02:17

35歲是職場「生死線」？ 高端人才…35+很吃香

2018-03-27 02:17

販賣機賣汽車 試駕刷臉就行

2018-03-27 02:17

一、二月 房地產開發投資 江蘇高於全陸

2018-03-27 02:17

人民幣三價齊漲

2018-03-27 01:56

人行黨委書記 郭樹清兼任

2018-03-27 01:56

上海最低工資增幅173.8% 十年來最大

2018-03-27 01:04

精博台商專欄／香港註冊公司 留意新規

2018-03-27 00:58

中石化賺2,400億 低於預期

2018-03-27 00:57

陸股解碼／國防、電腦股 帶勁

2018-03-27 00:57

恆大去年獲利1,145億 大增3.7倍

2018-03-27 00:57

郭樹清打破慣例 銀保監會主席兼人行書記

2018-03-27 00:39

馬凱將接曾培炎 掌國經中心

2018-03-27 00:30

瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限

2018-03-26 18:16

瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限

2018-03-26 16:07

郭樹清兼任人行黨委書記 以協調央行與銀監關係

2018-03-26 15:58

大陸金融、新能源汽車將擴大開放

2018-03-26 10:57

中國人民幣原油期貨交易今開盤 三分鐘搞懂箇中名堂

2018-03-26 10:56

對台31條／廈門台青 即起可申請公共租屋

2018-03-26 01:05

雲南咖啡升級 帶動核桃業發展

2018-03-26 01:05

陸對台31條 台企聯廣東片區開講

2018-03-26 01:05

蘇浙皖滬 簽署人才服務戰略合作

2018-03-26 01:05

陸城市綜合發展 北上深掛首

2018-03-26 01:05

上海北外灘金融港掛牌 「黃金三角」成形

2018-03-26 01:05

大陸．資金．對策／利潤匯出5％優惠稅率 放寬適用條件

2018-03-26 00:10

人民幣計價 上海原油期貨掛牌

2018-03-26 00:08

易綱三句話 定調金融穩定

2018-03-26 00:08

傳郭樹清接人行書記

2018-03-26 00:08

北京瞭望／貿易之爭 陷阱之戰

2018-03-26 00:00

孫宏斌辭去樂視董事長後首現身：樂視網已變成妖股

2018-03-25 19:06

香港生技上市規範4月底公告 5月開放申請

2018-03-25 18:32

陸企名人堂／AtoG創辦人：配內衣像配眼鏡

2018-03-25 13:03

螞蟻金服：區塊鍊或在幾年內泡沫破滅、不碰ICO

2018-03-25 10:07

華為取消CEO輪值制 任正非仍任公司執行長

2018-03-25 01:17

科沃斯董座 掃地機器人之王

2018-03-25 00:44

寧德曾毓群 寫創業神話

2018-03-25 00:44

九鼎停牌34個月 27日復牌

2018-03-25 00:42
看更多

熱門文章

拒降標準 北京65歲男相親36年一場空

2018-03-26 20:06

【即時短評】九二共識是通關密語 朱立倫搶灘試水溫

2018-03-26 12:45

朱立倫講九二共識 劉結一用表情下註解

2018-03-26 19:14

遊客狂搖樹下起「櫻花雨」 眾人不阻止還起鬨叫好

2018-03-26 13:15

劉結一提九二共識 朱立倫強調意涵不同

2018-03-26 11:35

朱立倫會劉結一「兩個太陽」？吳敦義：每個都是太陽

2018-03-26 16:43

【即時短評】朱劉會 劉結一首秀堅定反「台獨」

2018-03-26 12:50

回憶我的伯伯和七媽－周恩來與鄧穎超

2018-03-26 02:48

北京傳出金正恩正在北京訪問

2018-03-26 21:25

李凈瑜赴陸探監李明哲 傳達家人關心祝福

2018-03-26 10:23

中國人民幣原油期貨交易今開盤 三分鐘搞懂箇中名堂

2018-03-26 10:56

朱劉會 重提「九二共識」

2018-03-26 12:41

大陸外交部：美國經濟恐嚇和霸權可休矣

2018-03-26 16:45

易綱兒子在美出生 MIT畢業花百萬買房

2018-03-26 15:40

陸官員：大陸不會有領導終身制

2018-03-26 18:45

網傳請辭 北大元培學院副院長：一派胡言

2018-03-26 16:10

陸88歲老翁跳河救人 曾在戰場以身導電

2018-03-26 11:48

花海變人海 江西婺源小村下「逐客令」

2018-03-26 15:36

台旅法 中駐美公使：一中原則不容交易

2018-03-26 08:33

19萬根斷髮 重慶退休師巧織1衣2帽百米繩

2018-03-26 20:03

分析：共軍在南海以美軍作實戰演練對象

2018-03-26 14:08

就只能146棵… 西湖白堤柳樹最佳視距

2018-03-26 19:57

陸委會：一中原則作對話前提 不合民意

2018-03-26 22:49

中共大內總管 兼首任中央和國家機關工委書記

2018-03-26 11:25

朱立倫今會劉結一 周錫瑋：不失為兩岸的一把鑰匙

2018-03-26 11:10

北京大學英國校區正式啟動，為北大首個海外校區

2018-03-27 00:36

人行新領導 行長、黨委書記不同人 未來聽誰的？

2018-03-26 23:57

朱立倫、劉結一會面晤談50分鐘 重申九二共識

2018-03-26 14:12

大陸金融、新能源汽車將擴大開放

2018-03-26 10:57

註銷綠卡戶口 海外華人抗議 上海急叫停

2018-03-26 15:39

搶五月天演唱會門票 香港黃牛毆中國粉絲

2018-03-26 12:30

朱劉會 陸委會：兩岸城市交流應回歸本質

2018-03-26 13:22

鏡頭下70年代…英女攝影師見證香港基建起飛

2018-03-26 19:51

朱劉會／周錫瑋：朱立倫拿鑰匙開門 非常聰明

2018-03-26 14:10

郭樹清兼任人行黨委書記 以協調央行與銀監關係

2018-03-26 15:58

瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限

2018-03-26 16:07

中國女性健身正夯 紅牌私教月入輕鬆破10萬

2018-03-26 15:38

與國台辦主任會面 朱立倫：這2天才確定這樣安排

2018-03-26 22:25

中國轟6K、蘇35戰機 赴南海戰鬥巡航

2018-03-26 15:38

日媒：中國海警船 連4天出沒釣島海域

2018-03-26 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top