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販賣機賣汽車 試駕刷臉就行

2018-03-27 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

天貓汽車無人販賣機昨在廣州投入使用，配備智能升降系統以及身分認證系統，消費者可實...
天貓汽車無人販賣機昨在廣州投入使用，配備智能升降系統以及身分認證系統，消費者可實現「刷臉」自助購車及3天的試駕。 中新社
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天貓汽車無人販賣機大樓昨在廣州對外開放。這座近20公尺高的鋼體結構大樓坐落在廣州白雲區5號停機坪商場附近，占地近1000平方公尺，與傳統購車不同的是，消費者可以通過以移動支付、人臉識別和自助服務等線上線下相結合的形式，享受更便捷的試乘試駕體驗。

中新社報導，在該汽車無人販賣大樓中，包括新蒙迪歐、SUV產品翼虎、銳界及撼路者以及全尺寸SUV探險者等多款車型可供消費者選擇。整棟大樓配備智能升降系統以及完善的身分認證系統，一次性最多可容納42輛車，消費者可實現「刷臉」自助購車及三天深度試駕。

人們只要打開手機App，輸入「超級試駕」即可在線上完成預約。藉助數字技術和大數據，消費者可憑藉自己的信用享受不同程度的試駕費用和購車意向金優惠。在試駕結束後即可返還車輛；而有購買意向的消費者可至當地授權經銷商店進行付款提車。

福特汽車亞太區市場、銷售及服務副總裁馬傲文（Mark Ovenden）表示，利用在各自專業領域的優勢，福特和阿里巴巴將努力提升在售前、試駕等擁車周期前置環節的用戶體驗。

天貓汽車事業部總經理俞巍表示，在新零售的大背景下推出汽車自動販賣和超級試駕服務，核心是運用大數據、新技術，讓消費者獲得更便利、高效的購車體驗。

超級試駕販賣機大樓將逐步在其他城市落地和拓展，下一步的計畫是在北京和杭州。

福特天貓北京

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