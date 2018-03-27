陸首台散裂中子源 東莞落成

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國科學院高能物理研究所25日發布消息說，建在廣東東莞的中國「十一五」國家重大科技基礎設施—中國散裂中子源，已按期、高品質完成全部工程任務。

這一被譽為「超級顯微鏡」的大科學裝置，當天通過中科院組織的工藝鑑定和驗收。

中新社報導，中國散裂中子源為中國大陸首台、世界第四台脈衝型散裂中子源，其建立填補中國國內脈衝中子應用領域的空白，為中國大陸材料科學技術、生命科學、資源環境、新能源等方面的基礎研究和高新技術開發提供強有力的研究手段。

報導稱，中國散裂中子源通過自主創新和集成創新，在加速器、靶站、譜儀方面取得一系列重大技術成果：設備國產化率超過90%，顯著提升中國大陸在磁鐵、電源、探測器及電子學等領域相關產業技術水準和自主創新能力，使中國大陸在強流質子加速器和中子散射領域實現重大跨越，技術和綜合性能進入國際同類裝置先進行列。

中國散裂中子源由中科院高能物理研究所承建，中科院物理研究所共建，2011年9月開工，工期6.5年，總投資約23億元人民幣，主要建設內容包括一台直線加速器、一台快迴圈同步加速器、一個靶站，以及一期三台供中子散射實驗用的中子譜儀。

2017年8月，中國散裂中子源首次打靶成功並獲得中子束流，同年11月達到打靶束流功率的驗收指標。

2018年春節期間，科研人員繼續進行調試運行，期間加速器運行穩定，首期三台中子譜儀，即通用粉末衍射儀、小角散射儀和多功能反射儀，都已順利完成樣品實驗。

中科院高能物理研究所表示，中國散裂中子源建成後，將充分發揮一期三台譜儀在材料科學、生命科學、凝聚態物理和化學等領域的作用，為用戶提供國際先進的研究平台。

同時，根據專家委員會建議，將儘快啟動中國散裂中子源二期工程立項，開始後續譜儀建設，進一步提升束流功率。