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35歲是職場「生死線」？ 高端人才…35+很吃香

2018-03-27 02:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

很多用人單位在招聘員工時，都明文規定只要35歲以下求職者，35歲儼然成為職場生死線。

上周末，大陸知名中高端人才招聘平台舉辦首屆獵人頭見面會，打頭陣的就是「35歲高端人才專場」，找尋的對象不在乎年齡，而是工作經驗、人脈與能力。

獵人頭的目標往往是高學歷、高職位、高價位的技術骨幹或高層管理人員，而能夠積攢到足夠的工作經驗和人脈資源，並做到技術骨幹或公司高層管理者，往往都需要時間沉澱和打磨。

因此，獵人頭們對「獵物」年齡其實不太在乎，反而是年齡越大越有市場。每個獵人頭手裡都有大把企業資源，他們會根據應聘者情況，為其推薦最合適的職位。

中新網報導，在獵人頭會上提供的職位包括大數據總監、金融總監、智慧產品經理等，而求職者80%以上都是公司高管或總監級別的人物。

與職位相對應的是令人驚嘆的高薪酬，年薪30萬元（人民幣，下同）起步，50萬至80萬元是正常價，還有互聯網公司產品VP、副總裁等職位，年薪可以達到200萬元以上。

獵聘公司相關負責人表示，「從我們的後台可以看到，35歲以上的求職者占總量的60%左右，這些人是職場的中堅力量，可以叫精英人才，企業對他們的需求量也很大，這部分人也不像過去那樣保守，一輩子死守在一家公司，跳槽意願非常強烈。」現在觀念不一樣了，跳槽變成一件公開的事情。

對於35歲以上的跳槽者，他們的目標不僅是更高的薪資待遇，而是更廣闊的平台和發展前景，希望能施展才華，實現個人價值。

「35歲是職場的瓶頸期，一些有志者在原單位受到各種束縛，空有一身抱負，卻沒有施展的空間，因此他們願意從原來舒適的環境中跳出來，挑戰自己。」

此外，很多企業都有政府關係經理這類的職位，從機關出來的人瞭解政策走向，有良好的人脈資源，他們擅長爭取政府支持，維護政府關係，處理各類公關危機，這樣的人才很受歡迎。

職場求職人民幣

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