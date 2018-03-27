跨境電商出口猛 加速陸製造轉型

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2018 IEBE（廣州）國際電子商務博覽會暨互聯網新商業展」近日在廣州舉行，這是中國大陸國內規模最大的電子商務展，廣東省網商協會會長黃子榮受訪表示，傳統外貿業務發展陷入瓶頸期，跨境電商出口卻會發展越來越快，同時也將促使「中國製造」品牌化和轉型升級。

廣州日報報導，在跨境電商快速發展的紅利下，一批新的海外電商平台正在快速興起，尤其是新興市場。對於「中國製造」而言，這意味新的機遇。與會的平台商和大賣家均表示，市場紅利不少但門檻也在提高，這將倒逼「中國製造」加快品牌化進程。

據統計，2017年跨境電商出口交易額為336.5億元人民幣，增速高達41.3%，勢頭強勁。值得注意的是，新興市場的電商正步入高速發展期，是電商新藍海。去年6月，阿里巴巴曾向Lazada注資10億美元，持股由51%增加到83%，基本上Lazada可以說就是東南亞的阿里巴巴分公司。京東在積極開拓俄羅斯等市場。亞馬遜則在印度占據強勢市場地位。

報導指出，一方面，「中國製造」在尋找新的市場；另一方面，新興市場電商也需要優質的「中國製造」商品。但這並不意味沒有門檻。

亞馬遜中國副總裁、亞馬遜全球開店中國招商負責人宋曉俊表示，在新貿易時代，中國大陸企業必備的能力之一是品牌建設和管理能力。eBay在近年來清退大量小賣家後，2018年也將重點扶持品牌賣家。黃子榮認為，跨境電商也在經歷轉變，未來品牌賣家將成為主流。

對於尋求「出海」的「中國製造」而言，這將倒逼其品牌化轉型升級。在跨境電商的浪潮中，廣東走在全大陸前列。在黃子榮看來，廣東省跨境出口電商仍然有很大潛力，尤其是在廣東省各個產業帶上，對開拓新興市場需求非常強烈。