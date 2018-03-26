經歷上週大跌 港股尾盤反彈收高

2018-03-26 20:07 中央社 香港26日綜合外電報導



香港股市今天逐漸擺脫上週大跌賣壓，收盤自稍早跌勢反彈。不過，由於美國總統川普加強推動保護主義政策計畫，投資人持續擔心可能爆發貿易戰。

恆生指數上揚239.48點或0.79%，收30548.77點。

但上海綜合指數下挫19.04點或0.60%，收3133.72點。深圳綜合指數則勁揚23.74點或1.34%，收1790.35點。（譯者：張正芊/核稿：林治平）