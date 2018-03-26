人民幣計價 上海原油期貨掛牌

2018-03-26 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



以人民幣計價、中國大陸版的原油期貨「上海原油期貨」，今（26）日在上海國際能源交易中心掛牌交易。彭博日昨也宣布，人民幣計價的中國國債明年將納入指數。顯示人民幣的重要性持續提升。

澎湃新聞報導，根據上海國際能源交易中心官網公告，原油期貨合約上市掛盤基準價已經公布。

其中，SC1809-SC1903等七個連續合約的掛盤基準價為每桶人民幣416元。

華爾街見聞報報導，交易保證金為合約價值的7%；漲跌停板幅度為5%。第一個交易日的漲跌停板幅度為基準價的10%。

第一財經日報報導，國際平台、淨價交易、保稅交割、人民幣計價，是原油期貨最突出的特徵。

國際化平台，是交易、結算、交割國際化，境內外交易者均可較為自由地參與，包括跨國石油公司、原油貿易商、投資銀行等，有利於形成反映大陸和亞太時區原油市場供求關係基準價格。

淨價交易，是計價不含關稅、增值稅淨價，區別於目前期貨交易價格均為含稅價格現狀，方便與國際市場不含稅價格直接對比，同時避免稅收政策變化對交易價格影響。保稅交割，就是依靠保稅油庫進行實物交割。

人民幣計價是這次大陸版原油期貨最受關注的特徵，根據設計方案，原油期貨將以人民幣計價和結算，但可接受美元等外匯資金作為保證金。

此外，彭博23日宣布，以人民幣計價的中國大陸國債和政策性銀行債券，於2019年4月納入彭博巴克萊全球綜合指數。

彭博表示，具體實施將分20個月完成，將根據指數管理流程評估納入速率。

根據截至2018年1月31日的統計數據，將有386檔大陸債券，被納入彭博巴克萊全球綜合指數，在該指數53.73兆美元的市值中占比為5.49%。完全納入全球綜合指數後，以人民幣計價的大陸債券，將成為這一指數內繼以美元、歐元、日圓計價之後的第四大貨幣債券。