親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

人民幣計價 上海原油期貨掛牌

2018-03-26 00:08經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

人民幣計價、中國大陸版的原油期貨「上海原油期貨」，今（26）日在上海國際能源交易中心掛牌交易。彭博日昨也宣布，人民幣計價的中國國債明年將納入指數。顯示人民幣的重要性持續提升。

澎湃新聞報導，根據上海國際能源交易中心官網公告，原油期貨合約上市掛盤基準價已經公布。

其中，SC1809-SC1903等七個連續合約的掛盤基準價為每桶人民幣416元。

華爾街見聞報報導，交易保證金為合約價值的7%；漲跌停板幅度為5%。第一個交易日的漲跌停板幅度為基準價的10%。

第一財經日報報導，國際平台、淨價交易、保稅交割、人民幣計價，是原油期貨最突出的特徵。

國際化平台，是交易、結算、交割國際化，境內外交易者均可較為自由地參與，包括跨國石油公司、原油貿易商、投資銀行等，有利於形成反映大陸和亞太時區原油市場供求關係基準價格。

淨價交易，是計價不含關稅、增值稅淨價，區別於目前期貨交易價格均為含稅價格現狀，方便與國際市場不含稅價格直接對比，同時避免稅收政策變化對交易價格影響。保稅交割，就是依靠保稅油庫進行實物交割。

人民幣計價是這次大陸版原油期貨最受關注的特徵，根據設計方案，原油期貨將以人民幣計價和結算，但可接受美元等外匯資金作為保證金。

此外，彭博23日宣布，以人民幣計價的中國大陸國債和政策性銀行債券，於2019年4月納入彭博巴克萊全球綜合指數。

彭博表示，具體實施將分20個月完成，將根據指數管理流程評估納入速率。

根據截至2018年1月31日的統計數據，將有386檔大陸債券，被納入彭博巴克萊全球綜合指數，在該指數53.73兆美元的市值中占比為5.49%。完全納入全球綜合指數後，以人民幣計價的大陸債券，將成為這一指數內繼以美元、歐元、日圓計價之後的第四大貨幣債券。

人民幣上海
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

易綱三句話 定調金融穩定

2018-03-26 00:08

大陸．資金．對策／利潤匯出5％優惠稅率 放寬適用條件

2018-03-26 00:10

郭樹清 傳接人行黨委書記

2018-03-26 00:08

北京瞭望／貿易之爭 陷阱之戰

2018-03-26 00:00

孫宏斌辭去樂視董事長後首現身：樂視網已變成妖股

2018-03-25 19:06

香港生技上市規範4月底公告 5月開放申請

2018-03-25 18:32

郭樹清將擔任人民銀行黨委書記 貨幣政策一把手

2018-03-25 16:16

陸企名人堂／AtoG創辦人：配內衣像配眼鏡

2018-03-25 13:03

韓正：貿易戰，損人不利己，需要平等協商

2018-03-25 12:17

廈門推「對台31條」落地 台青可申請廈門公共租屋

2018-03-25 11:39

韓正：經濟全球化是時代大潮 貿易保護主義沒有出路

2018-03-25 10:26

螞蟻金服：區塊鍊或在幾年內泡沫破滅、不碰ICO

2018-03-25 10:07

華為取消CEO輪值制 任正非仍任公司執行長

2018-03-25 01:17

科沃斯董座 掃地機器人之王

2018-03-25 00:44

寧德曾毓群 寫創業神話

2018-03-25 00:44

九鼎停牌34個月 27日復牌

2018-03-25 00:42

華為新董座 梁華接任

2018-03-25 00:42

海航拚瘦身 拋售資產

2018-03-25 00:42

朱立倫赴昆山 台幹反映對台31條不足

2018-03-24 19:53

港股重挫！騰訊市值蒸發港幣4047億 北京當局救場

2018-03-24 17:03

川普600億美元關稅大刀 砍向中國「智」造

2018-03-24 16:38

《北京觀察》中美貿易戰還沒開槍 中國股民已被割肉

2018-03-24 16:37

AI領域卓越貢獻 李飛飛獲華人盛典大獎提名

2018-03-24 15:50

陸股一周／政策激勵新能源、電信

2018-03-24 14:21

當中國致力窮台 謝金河：政府只有加碼投資台灣一條路

2018-03-24 08:40

這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

2018-03-23 11:00

北京瞭望／二線城搶人才，送房又送錢

2017-10-16 00:01

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55

人行行長易綱：大陸將放寬外資進入 加速外匯改革

2018-03-25 19:30
看更多

熱門文章

河南考古找到曹操遺骸 「不封不樹」引發辯論

2018-03-25 17:07

共軍多架戰機飛越宮古海峽 並派戰機飛赴南海聯合巡航

2018-03-25 11:12

廈門推「對台31條」落地 台青可申請廈門公共租屋

2018-03-25 11:39

影／中共空軍赴宮古與南海 公布6照片與影片

2018-03-25 13:43

自由非天上掉下 北大副院長拒做犬儒辭職、文章遭刪

2018-03-25 16:42

世界瀕危物種丹頂鶴 被河北飼養員打到爆血

2018-03-25 14:09

螞蟻金服：區塊鍊或在幾年內泡沫破滅、不碰ICO

2018-03-25 10:07

孫宏斌辭去樂視董事長後首現身：樂視網已變成妖股

2018-03-25 19:06

陸女海歸擺攤成網紅 煎餅1天賣出200個

2018-03-25 16:28

你所不知道的網路水軍

2018-03-25 08:38

238公里 貴州雙河洞成亞洲第一長洞

2018-03-25 16:29

江蘇男爛醉回家 遭愛犬啃掉半張臉

2018-03-25 14:14

惡搞影片玩完？ 中國廣電總局開鍘

2018-03-25 16:15

為避免去年氣荒再上演 大陸積極布建地下儲氣庫

2018-03-25 23:35

韓正：經濟全球化是時代大潮 貿易保護主義沒有出路

2018-03-25 10:26

韓正：貿易戰，損人不利己，需要平等協商

2018-03-25 12:17

「習家軍」王小洪任公安部正部級副部長

2018-03-25 12:17

誰監督國監委 中共黨媒宣稱監察法有答案

2018-03-25 14:16

郭樹清將擔任人民銀行黨委書記 貨幣政策一把手

2018-03-25 16:16

上海公安局：現階段不會註銷持綠卡戶口

2018-03-25 12:52

日外相河野太郎：福島食品安全 希望香港政府盡快解禁

2018-03-25 17:14

北京故宮俏格格娃娃 撞臉日系動漫娃停售

2018-03-25 16:05

機構改革變中共絕對領導 港媒：監督難

2018-03-25 14:17

穿「逆天改命」鞋也沒用… 男搶劫8小時落網

2018-03-25 14:07

人行行長易綱：大陸將放寬外資進入 加速外匯改革

2018-03-25 19:30

陸企名人堂／AtoG創辦人：配內衣像配眼鏡

2018-03-25 13:03

陸未成年人叫香菸外賣？ 商品換名躲監管

2018-03-25 16:13

香港生技上市規範4月底公告 5月開放申請

2018-03-25 18:32

朱立倫盼兩岸持續交流 26日見劉結一

2018-03-25 22:50

南沙區將砸5025億人民幣 打造城市新貌

2018-03-26 01:05

港府對泛民主派 軟硬兼施

2018-03-25 17:13

北京瞭望／貿易之爭 陷阱之戰

2018-03-26 00:00

易綱三句話 定調金融穩定

2018-03-26 00:08

重慶 懸空天橋

2018-03-26 01:05

人民幣計價 上海原油期貨掛牌

2018-03-26 00:08

上海註銷綠卡戶口 叫停

2018-03-26 01:05

湖北 人面桃花

2018-03-26 01:05

兩岸微流行／自駕車 測試上路

2018-03-26 00:24

郭樹清 傳接人行黨委書記

2018-03-26 00:08

大陸．資金．對策／利潤匯出5％優惠稅率 放寬適用條件

2018-03-26 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top