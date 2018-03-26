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上海北外灘金融港掛牌 「黃金三角」成形

2018-03-26 01:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「第八屆北外灘財富與文化論壇」3月25日舉行，會上透露，為推進北外灘金融港的建設，上海虹口區將整合現有金融產業扶持政策，加強對各類基金的引導和扶持，聚焦重點企業與重點公共服務平台發展，提高對高端金融人才引進與培養的補貼和獎勵。

澎湃新聞報導，近年來，上海市虹口區發揮區位優勢，通過一系列金融支持政策，吸引全中國大陸十分之一的公募基金公司進駐，成為基金產業聚集區。如今，北外灘金融集聚帶和陸家嘴、老外灘已經形成上海金融集聚的「黃金三角」。

上海虹口區「十二五」率先在中國大陸提出「打造財富管理高地」的發展戰略目標，截至2017年末，該區金融企業總數已從「十一五」末的78家發展到1405家，資產管理規模超過4兆元人民幣，金融產業稅收收入占全區所有企業稅收總量從「十一五」末的不到3%增至目前的近20%，業態類型從僅上海證券有限公司這個唯一一家持牌機構，發展到現在涵蓋了除信託以外的所有金融類型。

虹口區還將有計畫、有目的地引進基金行業的國內外領軍人才和高層次管理人才落戶虹口。鼓勵區域內高等院校與企業開展互動交流，鼓勵企業通過外聘專家等多種形式利用外部人力資源，鼓勵支持高校畢業生在金融港內的創新創業。

2017年3月19日北外灘金融港正式掛牌。這是虹口打造北外灘財富管理高地的另一重大戰略措施。目前華菁證券、賽領資本、中證中小投資者服務中心、國家開發投資公司和中國建設投資集團上海總部、中國郵儲銀行第二總部等一批重點企業以及全大陸10%的公募基金進駐虹口。中國大陸國內第一家對沖基金園區、國內首家區塊鏈實驗室、全球首屆區塊鏈峰會將在這裡啟航。

北外灘金融港的建設借鑒國際基金業的發展趨勢，將進一步撬動新興金融產業在北外灘集聚，使虹口區成為「先行先試」的金融產業試驗田。

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