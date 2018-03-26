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蘇浙皖滬 簽署人才服務戰略合作

2018-03-26 01:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「長三角地區人才交流洽談會暨2018屆高校畢業生擇業招聘會」25日在上海舉行，蘇、浙、皖、滬人社廳（局）在會上簽署「三省一市人才服務戰略合作框架協定」，以促進區域內人才合理流動及資訊共享。

澎湃新聞報導，上海市人社局人才服務中心表示，2018年是「長三角地區人才交流洽談會暨高校畢業生擇業招聘會」舉辦的第十年（屆），也是規模最大的一年（屆）。現場共有1000家企事業參會單位，提供2萬餘個工作機會。

簽署「三省一市人才服務戰略合作框架協定」的合作各方，則秉承「優勢互補、資源分享、協同聚才、合作雙贏」的原則，聚焦「人才服務協同計畫」、「人才流動合作計畫」、「人才發展推動計畫」三大行動計畫整體推進。

其中，「人才服務協同計畫」主要包括：安排召開長三角地區人才公共服務機構「店小二」服務標準一體化經驗交流研討會等；「人才流動合作計畫」主要包括：安排長三角地區系列人才交流洽談活動、長三角人力資源產業園區互訪交流合作等；「人才發展推動計畫」主要包括：安排長三角地區博士後創新論壇、長三角地區高層次人才創新創業專案宣傳、對接和落地推介會等。

上海市所屬區人才服務中心還與蘇、浙、皖三省部分地級市人才服務中心簽訂「人才服務專案合作協定」。今後，合作各方將重點聚焦三個方面的舉措，推進長三角地區人才一體化發展，加速長三角區域內人才流動。

主辦單位表示，這次參會單位中，國有大型企業、事業單位227家，占比22.7%；民營企業601家，占比60.1%；外資（合資）企業172家，占比17.2%。

以「上海製造」為代表的長三角區域強化創新驅動的人才集聚效應顯現。這次活動參會單位所涉行業涵蓋領域廣泛，其中現代製造業、資訊傳輸、電腦和軟體等行業企業數比重最多，合計為49.6%。

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