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陸對台31條 台企聯廣東片區開講

2018-03-26 01:05聯合報 苗君平／東莞報導

廣東暨南大學台灣經濟研究所副所長王鵬前天在「惠台31條政策解讀與分析」演講中強調，這項政策涵蓋大陸國台辦、國家發展改革委經商29個部門，涉及部門多、開放力度強，以往少見。

惠台卅一條措施內容多，許多會長紛紛拿出手機，拍攝簡報內容，帶回研究參考。 苗君平...
惠台卅一條措施內容多，許多會長紛紛拿出手機，拍攝簡報內容，帶回研究參考。 苗君平／攝影
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演講在台企聯廣東片區會中舉行，主持人是台企聯常務副會長也是廣東片區區長謝慶源，廣東省各地台協會長、幹部多前往參加，省台辦經濟處長蕭南、東莞市台辦副調研員謝春等人，也應邀出席。

國台辦上月28日公布對台31條措施，近日來成為許多台商話題。東莞台協前會長葉春榮表示，「爭取與大陸國民相等待遇」，是廣東台商最早發聲，好不容易終於實現。

他說，涉及單位多，相關細則雖會公布，大陸各地法令解釋可能不一，但「這把火是廣東點燃的」，希望廣東領導好好運用加強宣傳。

他認為，「要運用政策，不是利用政策」，不要只想申請一點錢，花一花就沒有了，而是要運用政策，長期經營下去，「只要31條運用得好，服貿在台灣是否通過，其實沒意義了」。

謝慶源表示，其中12條針對台商，另外19條也要帶回台灣，給有意到大陸投資的業者與台青知曉，這是改革開放以來，再一次對台商最大的優惠措施。

王鵬說，大陸對港澳的措施都沒有像這次優惠，秉持「兩岸一家親」理念，願意「率先」同台胞分享大陸發展機遇，這項政策已醞釀多時，落實絕對沒問題。

他說，針對台商最重要是「減稅」，支援台商到大陸投資設立高端製造、智慧製造、綠色製造等企業並設立區域總部和研發設計中心，相應享受稅收、投資等相關支持政策。

幫助和支援符合條件的台資企業，依法享受高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅，研發費用加計扣除，設在大陸的研發中心，採購大陸設備全額退還增值稅等稅收優惠政策，還可參加政府採購案、參與公共建設。

他說，針對台資企業，這些政策用意無非就是「降低成本、減稅、促進企業發展的政策」。

在後面的19條，主要有針對台灣的金融機構、商家、醫師等開放相關規定，以後台灣醫生可在大陸開設診所，徵信機構兩岸可相互合作，在台灣的資產徵信，在大陸可以被認證，銀行就有依據放貸，台資銀行也可與大陸銀行合作等。

省台辦經濟處長蕭南表示，31條內容多，許多台商無力鑽研，建議各地台協會組專案小組，協助會員解決。演講過程中，許多會長全心聽講，還不時拿出手機拍攝簡報資料，希望了解得更深入。

台商國台辦服貿
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