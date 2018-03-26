雲南咖啡升級 帶動核桃業發展

2018-03-26 01:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



雲南咖啡企業「後谷咖啡」日前在昆明宣布，不含植物脂肪粉末的三合一咖啡上市，而替代植脂末的是凍幹核桃蛋白粉，並命名為「核桃007」。

新華社報導，「後谷咖啡」董事長熊相人指出，其利用低溫凍幹技術從核桃中提取，蛋白質含量比現行市場流通的植脂末高出六倍以上，不含反式脂肪酸。

即咖啡使用的植脂末歷史悠久，生產過程中會伴隨一部分反式脂肪酸，攝取過多會增加心血管疾病的發病風險，目前多個國家都公布了對反式脂肪酸的管理標準。

凍幹核桃蛋白粉的說明書寫著：每100公克本品含蛋白質15公克，反式脂肪0克。

「按照成分配比來說，打個比方，當你喝完這杯新式速溶咖啡，相當於吃了九粒咖啡豆，一小節甘蔗，還有三個核桃，不再有植脂末。」雲南省咖啡行業協會副會長胡路說。

雲南咖啡種植面積已達180萬多畝，產量約15萬噸，均占大陸總量的98%以上。雲南省咖啡行業協會的數據顯示，中國咖啡消費年增長率為20%左右，即溶咖啡的市場比重約七成。

熊相人估算，按照目前大陸即溶咖啡中植脂末的年消費量180萬噸左右計算，需要消耗核桃原料近300萬噸。

到2017年底，雲南90%以上的縣（市、區）種植核桃，種植面積達4300多萬畝，產量116萬噸左右，種植面積、產量、產值均居大陸首位。隨著核桃的大面積投產，產量可能達到300萬噸以上。凍幹核桃蛋白粉不僅能大量用於即溶咖啡，還適用於其他食品添加。

雲南省工信委總經濟師陳鐘耕認為，從製造與加工業來講，核桃精深加工非常急迫，研發過程又艱難，沒想到「無心插柳柳成蔭」，通過升級咖啡產品，將帶動核桃產業發展。