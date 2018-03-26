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對台31條／廈門台青 即起可申請公共租屋

2018-03-26 01:05聯合報 記者杜宗熹／綜合報導

為推動大陸國台辦「對台31條」措施，以及大陸廈門市推動的台胞、台商同等待遇，廈門市最近將展開第一批台灣青年申請該市公共租屋工作。即日起，在廈門的台灣青年可申請位於翔安區及同安區的廈門公共租房；廈門市台胞服務中心還將根據現場需求，統一安排一到兩次現場看房。

廈門白城沙灘遊人如織。 新華社資料照
廈門白城沙灘遊人如織。 新華社資料照
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海西晨報報導，依「台灣青年申請廈門市市級公共租賃住房管理實施細則」，此次招租房屋主要包括廈門市翔安區洋塘居住區（翔安區新店鎮鼓鑼一里）和同安區濱海公寓（同安區濱海新城中部東頭埔西路）兩處市級的公共租賃房，承租人經簡單布置後即可入住。

其中，翔安區洋塘居住區，每平方公尺的每月租金約人民幣23元（約每坪新台幣355元）。相較之下，同一地段市場月租價格約為每平方公尺人民幣27元（約每坪新台幣420元）。同安區濱海公寓每平方公尺的每月租金約人民幣19元（約每坪新台幣295元），而同一地段每平方公尺每月約人民幣23元（約每坪新台幣357元）。

對於就業或創業初期的台灣青年來說，公共租房價格較優惠。這批公共租房申請對象為在廈門穩定就業，或以獨資、合資、合夥等形式創辦企業，包含含個體工商戶在內，持有台胞證的45周歲以下台灣青年。

申請人需具備以下條件：本人在廈門無持有房屋；持有台胞證，且與所服務企業簽訂一年以上勞動合約，或創業的企業法定代表人，包含個體工商戶負責人。

廈門市台胞服務中心相關負責人表示，開展台青申請公共租房工作，主要是為了方便台青在廈門工作和生活。3月26日前，有承租意願者可向廈門市台胞服務中心報送「廈門市市級公共租賃住房申請表（台灣青年個人申請表）」。

從3月21日起，廈門各青創基地已負責向所轄台商和台灣青年公布消息。啟達海峽雙創基地總監、台灣青年范姜鋒說，我們在台青微信群裡發布相關信息，有一些人進行了諮詢了解」。

廈門人民幣台商
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