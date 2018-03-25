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孫宏斌辭去樂視董事長後首現身：樂視網已變成妖股

2018-03-25 19:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

融創中國董事長孫宏斌辭去樂視職務後，25日首次現身表示，樂視網現在已成一檔典型的妖股，「機構投資者都走了，剩下的就是散戶在炒，游資在炒，挺要命的。」

21世紀經濟報導，他以自己一個朋友也殺入買了樂視網股票為例指出，機構投資者為什麼跑掉？（樂視網）虧了人民幣100多億嘛！（散戶）聽到消息就衝進去，風險太大了。

問及樂視網具體的困難是什麼，孫宏斌表示，極度缺乏資金，已經資不抵債，現在樂視網有人民幣75億債權，今年很多要到期，很多都是樂視網非上市體系對上市公司的欠款。

此外，版權攤銷、利息每年就有人民幣20多億元，怎麼做都很困難，賺的錢根本不夠覆蓋利息和債務，現金流也沒有，利潤也沒有。

在樂視網2017年預虧人民幣116億元裡，計提和壞帳準備有約人民幣80億元，孫宏斌認為計提的比例很可能不夠，還有虧損，解決樂視網的危機需要人民幣百億以上，並且還需要讓錢合理合規的進來，樂視網變賣核心資產遠遠不夠還債。

針對「是否希望監管層讓樂視網特事特辦」的問題，孫宏斌表示希望按照規則來，而且融創只是持股8.56%的小股東，也做不了主。

華爾街見聞報報導，今年1月24日復牌前，樂視網自然人股東人數為18.5萬人，但截至2月9日，公司自然人股東數量已上升至33.6萬人；累計換手率在240%到250%區間，復牌以來的總成交額超過人民幣400億元。

證券公司研究人員分析，機構投資者已拋售樂視網股票，也就是說，增加的超過15萬股東，大都是散戶和游資，這期間，第一大股東樂視控股，第二大股東融創，持有的股票都沒有賣，除去這部分股份，代表換手率更加驚人。

樂視復牌經歷11個跌停後，2月14日起突然大幅反彈，期間總有一些消息傳出，例如賈躍亭在美國的FF91融到資了，開工了，在大陸要買地了，樂視網都要大漲甚至漲停。連影子都沒有的「某互聯網大佬要接盤樂視」謠言，也會讓樂視網漲停。

孫宏斌指出，投資（買股票）得動腦子，（你不能）聽到消息就衝進去，老賈的汽車成不成功跟樂視網沒有半毛錢關係。

他認為，樂視網的風險，上市公司的公告已說得很清楚了，但很多投資者就是不看，或者只往對自己有利的那方面解讀，虧損了就來罵人。

孫宏斌表示，自己最想對樂視投資者說的話是，「如果掙錢了，祝賀你；如果虧錢了，跟我沒關係，別罵我，我還想罵人呢，（辭去樂視職務）以後你罵我一句，我罵你10句！（因為）我虧得比你多。」

2017年1月，融創宣布向樂視網、樂視致新、樂視影業投資人民幣150億。同年11月，融創再向樂視網、樂視致新借款人民幣17.9億，擔保人民幣30億。

有分析認為，這些投資和借款，資產已縮水6成以上。

融創中國董事長孫宏斌。搜房網
融創中國董事長孫宏斌。搜房網
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