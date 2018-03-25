郭樹清將擔任人民銀行黨委書記 貨幣政策一把手

2018-03-25 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



消息人士指出，中共將任命郭樹清為中國人民銀行（央行）黨委書記，成為人行真正的「一把手」，決策權力在新任人行行長易綱之上；易綱仍為副書記，其實是人行的「二把手」，政策執行者的角色更加明顯。

郭樹清在政府內部的職務是銀行與保險監理委員會主席，現在又擔任人行黨委書記，使他在金融監理與貨幣政策上的份量更為加重。