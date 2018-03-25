廈門推「對台31條」落地 台青可申請廈門公共租屋

2018-03-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



為切實推進大陸國台辦「對台31條」優惠措施，以及大陸廈門市推動的台胞、台商同等待遇，廈門市近期將展開第一批台灣青年申請該市公共租屋工作。即日起，在廈門的台灣青年可申請位於翔安區及同安區的廈門公共租房。廈門市台胞服務中心還將根據現場需求，統一安排一到兩次現場看房。

海西晨報報導，根據《台灣青年申請廈門市市級公共租賃住房管理實施細則》，此次招租的房屋主要包括廈門市翔安區洋塘居住區（翔安區新店鎮鼓鑼一里）和同安區濱海公寓（同安區濱海新城中部東頭埔西路）兩處市級的公共租賃房，承租人經簡單佈置後即可入住。

其中，翔安區洋塘居住區，每平方公尺的每月租金約人民幣23元（約每坪新台幣355元）。相較之下，同一地段市場月租價格約為每平方公尺人民幣27元（約每坪新台幣420元）。同安區濱海公寓每平方公尺的每月租金約人民幣19元（約每坪新台幣295元），而同一地段每平方公尺每月約人民幣23元（約每坪新台幣357元）。

對於就業或創業初期的台灣青年來說，公共租房價格較為優惠。

據了解，這批公共租房的申請對象為在廈門穩定就業，或以獨資、合資、合夥等形式創辦企業，包含含個體工商戶在內，持有台胞證的45周歲以下台灣青年。

申請人需具備以下條件：本人在廈門無持有房屋；持有台胞證，且與所服務企業簽訂1年以上勞動合約，或創業的企業法定代表人，包含個體工商戶負責人。

廈門市台胞服務中心相關負責人表示，開展台青申請公共租房工作，主要是為了方便台青在廈門工作和生活。3月26日前，有承租意願者可向廈門市台胞服務中心報送「廈門市市級公共租賃住房申請表（台灣青年個人申請表）」。