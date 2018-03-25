螞蟻金服：區塊鍊或在幾年內泡沫破滅、不碰ICO

2018-03-25 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



中國發展高層論壇2018年會在北京舉行。螞蟻金融服務集團首席執行官井賢棟。截取自視覺中國 分享 facebook 在中國發展高層論壇2018年會上，大陸螞蟻金服執行長井賢棟提出區塊鍊是未來數位社會的信任基石，對未來保持謹慎樂觀。但幾年內很可能迎來區塊鏈泡沫破滅，真實的價值開始逐步浮現的階段。未來兩到三年的時候，可能會出現區塊鏈應用開始有一個較大規模的爆發階段。

澎湃新聞網報導，井賢棟在會上闡述了對區塊鏈的看法：「區塊鏈的核心在於用技術創造一個多方的信任機制。想像一下，如果這個世界全部數字化以後，參與的各方如何信任數字、物、資產的真實性是一個極大的挑戰。從這個意義上來說，區塊鏈有非常大的積極意義，是未來數字社會的一個信任的基石。」

但目前形成的共識是，區塊鏈還沒有找到真正大規模商業的應用，有些類似於上世紀90年代的網路泡沫期。井賢棟也批判了當下代幣首次發行（ICO）的空氣幣是「空手套白狼」，並稱螞蟻金服跟ICO劃清界限。

井賢棟稱，跨鏈協作是目前螞蟻金服攻克的一個重點方向，他也表明了立場與ICO劃清界限，「到目前為止，我們是全世界區塊鏈技術專利最多的公司。但我覺得我們沒有一項跟ICO有關係的。」

井賢棟認為，目前掣肘區塊鏈發展的有四個因素：一是安全挑戰，算法安全、系統安全，都存在被攻擊的可能性，在去中心化的結構下面，誰為最終責任來負責？

二是資訊保護，對商業個體來講，敏感信息和商業信息希望有保護。這個鏈條需要各方形成共識，是需要信息被透明、被公開的，但這與敏感資訊保護如何同時解決？

三是交易性能，多方共識的交易效率必然會降低，特別是隨著企業數目增加非常明顯。如果涉及到跨境交易，有通訊時間滯後的問題，另外海外和國內節點數量多少差異很大的話，也會產生新的問題。

四是激勵機制，如果形成一個多方的協作，價值鏈需要有很多方共同參與，在這個鏈條裡面如何產生一個激勵機制，才能促進價值鏈高效的協作，這也是面臨的一個挑戰。